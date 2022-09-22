Перенесенные мероприятия. Торжественные линейки в регионах проходят в разные дни

Новый учебный 2018-2019 год 3 сентября официально открывается в десяти регионах России, включая столицу. Традиционно торжественные линейки в школах в честь Дня знаний проходят 1 сентября, но в этом году на эту дату пришлась суббота, и ряд субъектов решили перенести все мероприятия.

Как следует из ответов региональных властей на вопрос ТАСС, среди этих регионов — Москва и Подмосковье, Карелия, часть школ Чукотки, Хабаровского края, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев. Позже пойдут в школу дети Беслана, где обучение начнется с 5 сентября: ежегодно первые дни сентября в Северной Осетии проходят траурные мероприятия после теракта в школе №1 осенью 2004 года.

Как пояснила ранее ТАСС глава Минпросвещения России Ольга Васильева, график начала занятий регионы и школы определяют самостоятельно, и не у всех в этом году первый звонок пришелся на 1 сентября, субботний день.

Впрочем, торжественные линейки в честь Дня знаний ряд школ из упомянутых регионов провели в субботу, с учетом планов родителей и самих учеников. Так, некоторые школы Москвы провели праздничные мероприятия 1 сентября не в стенах учебного заведения, а на других городских площадках, в том числе в парках города — они все изобиловали специальными детскими программами.

День знаний 3 сентября образовательные учреждения будут патрулировать наряды полиции и экипажи Росгвардии. Около 10 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников будут задействованы в обеспечении порядка и безопасности во время проведения торжественных линеек в школах Москвы. Порядка 1,8 тыс. сотрудников МЧС будут обеспечивать пожарную безопасность школ в День знаний в столице.

Школьный звонок в этом году прозвенит для 1,8 млн первоклассников в России, всего за школьные парты сядут 15,6 млн человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения РФ. Эти показатели практически не отличаются от прошлого года. В 2017 году общее количество школьников составило 15,5 млн, в том числе 1,8 млн первоклассников, правда, это было на 13% больше, чем в 2016 году.

По данным мэрии Москвы, в столичные школы в 2018-2019 году пошли учиться более 105 тыс. первоклассников, в прошлом году их было чуть более 100 тыс. Всего в школах, детских садах и колледжах Москвы будут обучаться 1,46 млн воспитанников, школьников и студентов, из них непосредственно школьников — 960 тыс. детей. В прошлом году число всех детей во всех образовательных учреждениях было немного меньше — 1,42 миллиона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в преддверии начала учебного года сообщил президенту страны Владимиру Путину, что «и в этом году, и ранее в школу идут плюс 40 тыс. детей, а в детские сады — плюс 20 тыс. каждый год». В абсолютных показателях в наступающем учебном году это более 93 тыс. учеников первых классов, 852 тыся. всех школьников, а во всех видах образовательных учреждений (включая вузы и детсады) — это свыше 1,3 млн человек.

Свыше 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов были задействованы в целях обеспечения безопасности на торжественных мероприятиях в День знаний в более чем 40 тысячах учебных учреждениях по всей России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В учебных заведениях дежурили участковые уполномоченные полиции, инспекторы ГИБДД, специалисты-кинологи и инспекторы по делам несовершеннолетних, передает riafan.ru. Для обеспечения правопорядка было организовано взаимодействие с подразделениями Росгвардии, представителями общественных формирований и частных охранных организаций.

По ее словам, еще 2,5 тысячи школ проведут торжественные линейки в честь начала нового учебного года в понедельник, 3 сентября.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе своего визита в образовательный центр «Сириус» поздравил с 1 сентября всех учащихся, преподавателей, учителей и родителей. Российский лидер отметил, что в этом году 1 сентября — выходной и занятия во многих школах начнутся только в понедельник, 3 сентября.