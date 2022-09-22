Перспективы развития. Минсельхоз сообщил о росте производства молока в России

Ситуация на молочном рынке России стабилизировалась, в стране отмечается рост производства молока, сообщил Минсельхоз России.

«В настоящее время отрасль переходит к фазе интенсивного роста. По итогам прошлого года общий объем производства молока вырос на 1,4 процента, а в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах — на 4,1 и 8,9 процента соответственно», — говорится в сообщении ведомства.

Перспективы развития молочной отрасли обсуждались во время рабочего визита министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в Тверскую область, сообщает «Российская газета». В рамках визита руководитель минсельхоза провел встречу с главой региона Игорем Руденей и принял участие в торжественном открытии крупного молокозавода.

Как отметил Дмитрий Патрушев, молочное животноводство является одним из направлений сельского хозяйства, обладающих наибольшим потенциалом роста в стране.

«Поддержка данной отрасли имеет стратегическое значение — ежегодно на эти цели государство направляет более 25 миллиардов рублей. Это способствует проведению технологической модернизации предприятий, совершенствованию селекционно-племенной работы, развитию фермерских хозяйств, увеличению ассортимента отечественной молочной продукции и повышению ее качества», — приводит слова Дмитрия Патрушева пресс-служба.