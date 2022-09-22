Родительский кошелек. Россияне тратят на подготовку детей к школе около 21 тыс. рублей

Средняя сумма трат на подготовку школьника к началу учебного года составила 21 тыс. 135 рублей, следует из обнародованных данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Сумма средних декларируемых трат в 2018 году году составила 21 тыс. 135 рублей», — говорится в сообщении.

Согласно данным опроса, россияне понимают, что большая часть расходов, связанных с обучением ребенка в школе, должна оплачиваться за счет собственных средств родителей, передает ТАСС.

«Значительно снизилась доля тех, кто считает, что такие статьи расходов, как подарки учителям, дополнительные занятия по основным предметам, учебно-методические материалы и пр., должны быть оплачены за счет бюджетных средств (снижение с 28% в 2010 году до 10% в 2018 году)», — говорится в исследовании.

Отмечается, что покупка школьной формы и сменной обуви обойдется родителям примерно в 10 тыс. 196 руб., на покупку письменных принадлежностей они потратят в среднем 2 тыс. 761 руб., на школьный портфель — 2 тыс. 531 руб.

«На приобретение учебно-методических материалов потратят 2 тыс. 448 руб. Каждый второй (52%) участник опроса приобрел учебно-методические материалы за свой счет, однако лишь 17% считают, что покупка учебников и рабочих тетрадей должна ложиться на плечи родителей», — отмечено в сообщении.

Более 1 тыс. рублей родители готовы отдать на школьные нужды. Цветы и подарки учителям ко Дню знаний обойдутся в 908 рублей.

«В начале 2000-х сбор средств на дополнительные расходы родители называли не иначе как “поборы”. С тех пор наши представления о коллективном финансировании расходов на дополнительное обучение и школьную жизнь довольно быстро эволюционировали», — прокомментировал данные опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Опрос ВЦИОМ проведен 27 августа, в нем приняли участие жители России в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью с 1,6 тыс. респондентов по случайной выборке. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.