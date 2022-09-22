Трехлетка модернизации. На очистку Волги и Байкала выделят более 300 млрд рублей

Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и очистных сооружений на Волге и озере Байкал планируется профинансировать на сумму 309 млрд 364 млн 200 тыс. рублей в ближайшие три года из Фонда развития, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Отмечается, что в 2019 году на эти цели планируется выделить 93 млрд 501 млн 700 тыс. рублей, в 2020 году — 99 млрд 163 млн 600 тыс. рублей, а в 2021 году — 116 млрд 698 млн 900 тыс. рублей, передает ТАСС. Средства планируется потратить на реконструкцию систем водоснабжения — на это до 2021 года предусмотрено 40 млрд 630 млн рублей, а также на строительство и модернизацию очистных сооружений на реке Волге — на эти цели в 2019 — 2021 годах из фонда намерены выделить 44 млрд 70 млн рублей, и на озере Байкал — за почти 2 млрд 299 млн 100 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, предельный объем Фонда развития, согласно документу, в 2019 году составит 410 млрд 726 млн 375,5 тыс. рублей, в 2020 году 591 млрд 362 млн 585,3 тыс. рублей, в 2021 — 613 млрд 92 млн 138,3 тыс. рублей.

Фонд развития создан правительством РФ для запуска ключевых инфраструктурных проектов в регионах. По задумке властей в него будут направляться дополнительные заимствования в размере до 0,5% ВВП в год. Планируется, что объем этих заимствований за шесть лет составит 3,5 трлн рублей.