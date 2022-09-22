Курс на оздоровление. В России могут повысить возраст для покупки алкогольной продукции

Одно лишь повышение возраста покупателя алкогольной продукции без принятия других мер не решит проблему алкоголизации населения РФ, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ).

Ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила в интервью РИА Новости, что в России могут быть приняты дополнительные меры по уменьшению потребления алкогольной продукции, одной из которых может стать повышение возраста ее покупателей с 18 до 20 лет.

Голикова рассказала, что один из российских институтов в течение 15 лет проводил в Томске, Барнауле и Бийске исследование по потреблению алкоголя. В результате было выявлено, что если гражданин в течение недели выпивает три бутылки водки, то в возрасте от 35 до 54 лет риск смертности возрастает на 19%, а если он употребляет такое же количество в возрасте от 55 до 74 лет, то риск смерти возрастает на 28%.

«Никто никогда это на себя не примеряет. И, к сожалению, у нас в обществе мало такого рода информации, которая правильно ориентировала бы людей», — добавила она.

Вице-премьер напомнила, что Минздрав уже создал программу по формированию здорового образа жизни.

«Они ее, надеюсь, с 1 января 2019 года запустят более массово. Сейчас в этом направлении активно работают волонтеры-медики, распространяя соответствующую информацию среди населения. Но то, что придется принимать дополнительные меры это очевидно, которые будут иметь большее влияние на мотивацию к здоровому образу жизни», — сказала Голикова.

Голикова заявила, что установление порога по продаже алкоголя в 21 год — это одна из мер, которая может рассматриваться в пакете.

«Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но может быть не 21, может быть 20 лет», — сказала она.

«Часто любят говорить, что запретительные меры не имеют своего эффекта. На самом деле запретительные меры дают эффект, но важно их значение правильно доносить», — сказала Голикова, подчеркну, что будут взвешиваться все за и против, инициативы будут открыто обсуждаться, будут оцениваться все риски.

«Потому что у нас, у страны, стоит задача: с одной стороны, естественный прирост населения, а с другой стороны, увеличение продолжительности жизни. Без снижения смертности от управляемых причин, к которым относится табакокурение, алкоголь, нездоровое питание, дорожно-транспортные происшествия. Без работы в этих направлениях продвинуться серьезно будет очень сложно», — резюмировала вице-премьер.

«Меры нужны другого свойства. Это, прежде всего, воспитательный процесс, который из школы убрали, а его надо вернуть, что учитель, он не только учитель, он еще и воспитатель. Потому что большую часть времени дети проводят в школе. И когда мы со школы, с младых ногтей, с детского сада будем воспитывать порядочность у людей, тогда не надо будет ограничивать возраст покупателя спиртных напитков. Потому что все эти ограничительные меры никакого воздействия не имеют, если круглые сутки по телевидению показывают убийства и распитие спиртных напитков», — прокомментировал РИА Новости Арефьев.

Депутат является сторонником сохранения действующего ограничения по возрасту для покупателей алкоголя.

«У нас есть 18-летний возраст, пусть он и останется. Можно и в 30 лет никому не продавать алкоголь, и до 60 лет дойти, но если мы будем продолжать агитацию за непорядочный образ жизни, мы не добьемся ничего хорошего. И эта борьба с пьянством путем ограничения ни к чему хорошему не приведет и результатов не даст», — уверен первый зампред думского комитета.

По его мнению, все зависит от того образа жизни, который ведет человек, его семья и ближайшее окружение.

«Говорят, бытие определяет сознание. Если приезжаешь в деревню, где все пьют — и мать, и отец, и соседи, — то естественно, это для человека нормальный образ жизни: все пьянствуют, и я пьянствую. А если люди нормально работают и учатся, нормально едят, пьют по праздникам, тогда и дети воспитываются на этих примерах. А от того, что нам преподносится с телевидения и экранов кино, которые сегодня главные воспитатели, такие результаты и получаем», — полагает Арефьев.