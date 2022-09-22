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Курс на оздоровление. В России могут повысить возраст для покупки алкогольной продукции

24 сентября, 14:05
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Одно лишь повышение возраста покупателя алкогольной продукции без принятия других мер не решит проблему алкоголизации населения РФ, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ).

Ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила в интервью РИА Новости, что в России могут быть приняты дополнительные меры по уменьшению потребления алкогольной продукции, одной из которых может стать повышение возраста ее покупателей с 18 до 20 лет.

Голикова рассказала, что один из российских институтов в течение 15 лет проводил в Томске, Барнауле и Бийске исследование по потреблению алкоголя. В результате было выявлено, что если гражданин в течение недели выпивает три бутылки водки, то в возрасте от 35 до 54 лет риск смертности возрастает на 19%, а если он употребляет такое же количество в возрасте от 55 до 74 лет, то риск смерти возрастает на 28%.

«Никто никогда это на себя не примеряет. И, к сожалению, у нас в обществе мало такого рода информации, которая правильно ориентировала бы людей», — добавила она.

Вице-премьер напомнила, что Минздрав уже создал программу по формированию здорового образа жизни.

«Они ее, надеюсь, с 1 января 2019 года запустят более массово. Сейчас в этом направлении активно работают волонтеры-медики, распространяя соответствующую информацию среди населения. Но то, что придется принимать дополнительные меры это очевидно, которые будут иметь большее влияние на мотивацию к здоровому образу жизни», — сказала Голикова.

Голикова заявила, что установление порога по продаже алкоголя в 21 год — это одна из мер, которая может рассматриваться в пакете.

«Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но может быть не 21, может быть 20 лет», — сказала она.

«Часто любят говорить, что запретительные меры не имеют своего эффекта. На самом деле запретительные меры дают эффект, но важно их значение правильно доносить», — сказала Голикова, подчеркну, что будут взвешиваться все за и против, инициативы будут открыто обсуждаться, будут оцениваться все риски.

«Потому что у нас, у страны, стоит задача: с одной стороны, естественный прирост населения, а с другой стороны, увеличение продолжительности жизни. Без снижения смертности от управляемых причин, к которым относится табакокурение, алкоголь, нездоровое питание, дорожно-транспортные происшествия. Без работы в этих направлениях продвинуться серьезно будет очень сложно», — резюмировала вице-премьер.

«Меры нужны другого свойства. Это, прежде всего, воспитательный процесс, который из школы убрали, а его надо вернуть, что учитель, он не только учитель, он еще и воспитатель. Потому что большую часть времени дети проводят в школе. И когда мы со школы, с младых ногтей, с детского сада будем воспитывать порядочность у людей, тогда не надо будет ограничивать возраст покупателя спиртных напитков. Потому что все эти ограничительные меры никакого воздействия не имеют, если круглые сутки по телевидению показывают убийства и распитие спиртных напитков», — прокомментировал РИА Новости Арефьев.

Депутат является сторонником сохранения действующего ограничения по возрасту для покупателей алкоголя.

«У нас есть 18-летний возраст, пусть он и останется. Можно и в 30 лет никому не продавать алкоголь, и до 60 лет дойти, но если мы будем продолжать агитацию за непорядочный образ жизни, мы не добьемся ничего хорошего. И эта борьба с пьянством путем ограничения ни к чему хорошему не приведет и результатов не даст», — уверен первый зампред думского комитета.

По его мнению, все зависит от того образа жизни, который ведет человек, его семья и ближайшее окружение.

«Говорят, бытие определяет сознание. Если приезжаешь в деревню, где все пьют — и мать, и отец, и соседи, — то естественно, это для человека нормальный образ жизни: все пьянствуют, и я пьянствую. А если люди нормально работают и учатся, нормально едят, пьют по праздникам, тогда и дети воспитываются на этих примерах. А от того, что нам преподносится с телевидения и экранов кино, которые сегодня главные воспитатели, такие результаты и получаем», — полагает Арефьев.

Автор

Олег Корин

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