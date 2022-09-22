Безвредные дозы. Доля трезвенников в России выросла до 40%

Численность россиян, вовсе не употребляющих алкоголь, составляет почти половину населения. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного ВЦИОМ. Парадоксальным образом увеличивается и число тех, кто считает алкогольные напитки безвредными.

Согласно полученным результатам, 40% респондентов не пьют спиртное (в 2017 году — 39%, а в 2009-м — 26%). В свою очередь «время от времени» выпивают 58% россиян, а подавляющее большинство граждан позволяют себе это не чаще нескольких раз в месяц. 40% опрошенных также сообщили, что за последний год стали реже выпивать.

В целом по выборке два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 14% респондентов (мужчины — 23%, женщины — 7%), а в различных возрастных группах выше всего эта доля среди 25 — 34-летних (19%). 1 процент опрошенных употребляет алкоголь ежедневно, передает «Интерфакс».

При этом более чем вдвое увеличился удельный вес тех, кто допускает существование безвредных для организма доз алкоголя. Такое мнение разделяют 39% опрошенных (в прошлом году — 15%). Самым «безвредным» напитком опрошенные называют вино (51%): среди людей с вышим образованием эта доля достигает 61%. На втором месте в рейтинге безопасных алкогольных напитков — пиво и водка (по 14%). Далее идут домашние вина вместе с настойками — 8%, и столько же называют «безвредным» самогон.

Доля тех, кто считает, что все виды алкоголя в той или иной степени негативно влияют на здоровье людей снизилась с 80% в 2017 году до 55% в 2018 году.

Инициативный всероссийский опрос проведен 6 сентября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В сентябре 2017 года глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова признала, что в ряде регионов страны существует проблема хронического алкоголизма. Так, по ее словам, на Дальнем Востоке пьянство является причиной смертности у мужчин в возрасте до 35 лет в 70% случаев.

Тогда же опрос ВЦИОМ продемонстрировал, что 41% россиян считает недостаточными существующие меры по сокращению потребления алкоголя, передает РБК.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что государства проявят креативный подход в борьбе с алкоголизмом, применяя налоговые и иные ограничительные меры. В распространенном в пятницу в Женеве докладе ВОЗ говорится, что последствия чрезмерного употребления спиртного, выражающиеся в смерти ежегодно миллионов людей, «неприемлемо высоки», сообщает ТАСС.

Как явствует из доклада, в мире насчитывается 237 млн мужчин и 46 млн женщин, «страдающих от расстройств, связанных с алкоголем». Эти расстройства шире распространены в странах с высокими доходами на душу населения, чем с низкими. В 2016 году от «вредоносного употребления» горячительных напитков в мире умерло свыше 3 млн людей.

«Слишком много людей в мире, их семей и общин страдают от последствий вредоносного употребления алкоголя — из-за насилия, травм, проблем с психическим здоровьем, а также вследствие таких болезней, как рак и инсульт, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. — Настало время для усиления мер по предотвращению этой серьезной угрозы для развития здоровых обществ».

Он призвал государства реализовать «креативные решения, которые спасут жизни». Среди таких шагов Гебрейесус назвал повышение налогов на алкогольную продукцию и введение ограничений на ее рекламу.

«Согласно прогнозам, глобальное потребление алкоголя вырастет в ближайшие 10 лет», — указывает ВОЗ. Между тем, уже сейчас в мире насчитывается 2,3 млрд людей, употребляющих спиртное. Средняя выпиваемая за один раз «доза» составляет 33 грамма чистого спирта, или два бокала вина. Более половины жителей стран Европы, Северной и Южной Америки, а также стран западной части Тихого океана употребляют алкоголь.

В докладе говорится, что налоги на алкоголь действуют в 95% стран, но лишь менее половины из них применяют другие виды ценовой стратегии, в частности, запрет на снижение цен при крупных закупках спиртного.