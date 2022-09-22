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Общество > Жизнь

Бюджет распланирован. Треть россиян не одобряет длинные новогодние каникулы

05 октября, 08:22
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Почти две трети россиян одобряют длинные новогодние каникулы, практически каждый пятый уже распланировал бюджет на празднование Нового года и последующую неделю отдыха, следует из опроса, проведенного компанией Superjob и имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно постановлению правительства, в предстоящие новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, также продолжительный отдых ждет россиян в майские праздники — с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

Опрос показал, что 66% россиян рады десятидневным новогодним каникулам, 14% выступают за сокращение числа выходных, 13% нейтрально относятся к череде праздничных дней, 7% затруднились с ответом. Отмечается, что чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников новогодних каникул: 77% среди опрошенных моложе 24 лет и 56% — среди тех, кому от 45 лет.

По результатам исследования бюджет на празднование Нового года и последующие каникулы уже распланировали 19% россиян. В числе молодежи чуть больше респондентов, определившихся с расходами: 22% среди опрошенных моложе 24 лет и 15% среди россиян старше 45 лет. Сумма, которую среднестатистический россиянин, определившийся с бюджетом, готов потратить на праздники, без учета подарков составляет 17 тысяч рублей на человека.

Опрос проведен с 3 по 4 октября. В исследовании участвовали 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из 319 населенных пунктов РФ.

Автор

Олег Корин

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