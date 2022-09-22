Максимальный платеж. В регионах по-разному выросли цены на ЖКХ

За год тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысились на 3,56 процента. При этом разброс в темпах роста стоимости услуг разнится более чем в десять раз.

Максимальный рост тарифов был зафиксирован в Чеченской Республике и Кировской области, где суммы в платежках увеличились на 9,19 и 8,65 процента соответственно с августа этого года по август прошлого, свидетельствуют данные исследования ФинЭкспертизы. Меньше всего тарифы подросли в Ханты-Мансийском и Ненецком автономном округах — на 1,15 и 0,85 процента соответственно.

С началом отопительного сезона наиболее актуальными становятся цены на тепло. Тем более что это одна из самых внушительных сумм в платежках, сообщает «Российская газета». Сильнее всего — более чем на 8 процентов — стоимость отопления выросла в Чеченской Республике, Новгородской области, Республике Крым и Севастополе, Томской и Амурской областях.

Однако самый большой рост еще не гарантия максимального платежа. Больше всего за отопление в предстоящую зиму заплатят жители Камчатского края. Также в числе регионов, где теплые батареи обходятся дороже всего, — Мурманская, Калининградская, Магаданская области и Республика Крым.

Для тех, кто считает, что тарифы только растут и никогда не снижаются, есть хорошие новости. За минувший год в Севастополе, Камчатском крае и Тюменской области стоимость жилищно-коммунальных услуг стала меньше.

Средний рост тарифов по стране не добрался до 4 процентов, что даже ниже заявленного уровня.

«Это как раз подтверждает эффективность мероприятий, направленных на сдерживание коммунальных тарифов. Если еще пять лет назад тарифы росли неконтролируемыми скачками, то теперь они повышаются примерно одинаково во всех регионах. И раньше в отдельных муниципалитетах тарифы могли повыситься в два-три раза», — рассказывает исполнительный директор федерального проекта Школа грамотного потребителя Александр Козлов.

Стоимость горячего водоснабжения в России выросла в среднем на 4 процента. Но есть регионы, в которых повышение платежей оказалось существенным. Так, в Чеченской Республике эта услуга подорожала на 38 процентов. Но даже после повышения цена горячей воды составила 128,31 рубля за кубический метр. В то время как по стране средняя цена составляет 143,9 рубля.

Сейчас самые высокие цены на горячую воду в Камчатском крае и Республике Алтай. Самые низкие — в Кемеровской области и Республике Дагестан.

Три региона — лидера по росту цен на газ — это Чеченская Республика, Пермский край и Тверская область. В среднем газ по стране вырос в цене на 2,8 процента.

Дороже всего газ обходится для жителей Сахалинской, Волгоградской и Белгородской области. В этих регионах этот платеж в два-три раза дороже, чем в среднем по стране.

Электроэнергия повысилась в цене в среднем на 4 процента. Сильнее всего — в Крыму, Севастополе и Ленинградской области. Дорого электроэнергия обходится жителям северных территорий — Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия) и Ненецкого автономного округа. А дешевле всего жителям Мурманской области, Хакасии и Иркутской области.

Увеличивают свои тарифы и управляющие компании. В платежке стоимость их услуг стоит в графе «содержание и ремонт жилья». В среднем по стране сумма в этой строке выросла на 3,31 процента. Сильнее всего тарифы повысились в Калужской, Псковской и Кировской областях. Услуги управляющих компаний здесь выросли больше чем на 20 процентов за год. Дороже всего свои услуги оценивают управляющие компании в Ненецком и Чукотском автономном округе, а дешевле — в Ингушетии и Калмыкии.

Управляющая компания не имеет право повысить стоимость своих услуг без согласования с жильцами, напоминает Александр Козлов. Собственники квартир в доме должны утвердить их на общем собрании. В данном случае цену назначает не компания, а потребители.

Взносы на капремонт за минувший год выросли на 2,51 процента. То есть меньше всех остальных услуг и ресурсов. В среднем по стране в счет будущего ремонта россияне платят 7,04 рубля за метр.