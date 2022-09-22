В пользу еды. Россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях

Россияне меньше экономят на еде и больше – на одежде и развлечениях, следует из октябрьского исследования холдинга «Ромир».

Аналогичные опросы проводились в 2014 и 2012 годах.

«Число тех, кто перераспределяет расходы в пользу еды и покупок первой необходимости, за четыре года сократилось на 7% — с 32% до 25%. При этом за тот же период выросло количество респондентов, которые экономят на одежде и отдыхе – с 17% до 25%», — говорится в сообщении.

Доля россиян, которые перестали покупать слишком дорогие, по их мнению, продукты, стала немного меньше – 15%, передает РИА Новости. А вот число тех, кто ни в чем себе не отказывает, за шесть лет сократилось почти вдвое с – с 15% до 8%.

По сравнению с 2014 годом процент тех, кто в принципе не экономит, практически не изменился. «Стоит отметить, что чаще всего о том, что могут себе позволить все, что хотят, заявляли опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет – 14%», — сообщает Ромир.