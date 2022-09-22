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Общество > Жизнь

Долги по ЖКХ. В регионах могут быть перебои с отоплением зимой

07 ноября, 18:41
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Отопительный сезон начался в 84 из 85 регионов страны. Исключение составляет только Дагестан, куда и зима приходит позже. При хороших показателях подготовки есть и ряд проблем. Несколько регионов не накопили достаточный запас топлива. Если не исправить ситуацию оперативно, могут произойти перебои с теплом.

Данные, предоставленные субъектами РФ, говорят о практически стопроцентной готовности жилищного фонда, котельных, водопроводных, электрических и тепловых сетей.

Подготовка к текущему отопительному сезону проходила в условиях резкого роста цен на топочный мазут и уголь, отметил вице-премьер Виталий Мутко в ходе профильного совещания. Объем дополнительных расходов составил около 23 миллиардов рублей. Правительство прорабатывает вопрос о компенсации региональным бюджетам этих расходов.

Резкий рост цен не стал препятствием для формирования достаточных запасов топлива, отметил вице-премьер. Запас угля в регионах составляет 121,1 процента от запланированного, жидкого топлива (мазут, сырая нефть) — 110,6 процента.

Но по нескольким субъектам России показатели по углю и мазуту настораживают, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

В Тверской области запасы угля составляют 38 процентов от необходимых объемов, а мазута — 5,1 процента. Также недостаточный запас топлива создан в Карелии, куда завезено 49,6 процента необходимого объема угля. В Крыму в наличии 72,9 процента норматива угля, а мазута — 82 процента, в Ульяновской области — 49,4 и 93,9 процента соответственно, в Кировской области — 68,2 и 80,9 процента.

При этом в нескольких регионах жителям приходится мерзнуть в собственных квартирах, а виной тому чаще всего — управляющие компании, сообщили «Российской газете» в некоммерческом партнерстве «ЖКХ Контроль». Причем проблемы возникают в домах, в которых официально включено отопление. Но управляющие компании недостаточно хорошо подготовились к зиме, не промыли трубы, в результате внутридомовые системы плохо функционируют и жильцы жалуются на холод.

В частности, эта проблема актуальна для Липецка. В городе со следующего года планируется ввести ответственность за это нарушение. В Саратове отопление включили, а трубы зарыть не удосужились. И недавно в яму угодил автомобиль. В дома Республики Коми тепло начали подавать еще в сентябре. Отопительный сезон здесь начинается рано. Однако жители Сыктывкара, Ухты и Емвы жалуются, что очень долго приходится ждать мастеров, которые устраняют завоздушивание труб. В Пермском крае есть жалобы на слишком низкую температуру теплоносителя, батареи в некоторых домах слишком холодные. А в Ярославской области запаздывает капремонт. Дело к зиме, а некоторые крыши еще стоят открытыми.

Осложняет отопительный период и наличие долгов. На 1 октября 2018 года в сфере ЖКХ задолженность составляет 1 триллион 298 миллиардов рублей. В целом по стране она в сравнении с началом года снизилась на 100 миллиардов рублей.

Как следствие снижается задолженность и перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. Некоторые регионы провели в этом направлении ударную работу. К примеру, Московская область сократила объем долгов на 28,8 процента, до 8,95 миллиарда рублей, Тверская — на 8 процентов, до 11,4 миллиарда. Среди антилидеров — Челябинская область, где объем долгов увеличился на 75,4 процента, до почти 6 миллиардов рублей.

Автор

Олег Корин

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