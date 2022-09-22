10 ноября

Новая
статья
1
Выберите раздел ↓
Общество > Жизнь

Полевая кухня. В День народного единства в России прошло около 2 тыс мероприятий

05 ноября, 08:12
1
голос

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Около двух тысяч мероприятий, посвященных Дню народного единства, состоялось в России. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, существенных нарушений правопорядка не допущено.

«В 1192 населенных пунктах Российской Федерации состоялось около 1,8 тыс. праздничных публичных и массовых мероприятий. В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан задействовано более 17 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований», — сказала она.

По ее словам, в некоторых регионах страны торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства, продолжаются. Существенных нарушений общественного порядка не допущено.

Тысячи жителей Поволжья, несмотря на снег и туман, отметили в воскресенье День народного единства. В городах Приволжского федерального округа (ПФО) прошли праздничные акции, выставки и концерты, жители смогли примкнуть к рядам ополченцев-реконструкторов в Саратове, пройти крестный ход в Казани и поучаствовать в забеге на набережной Волги в Самаре.

День народного единства был включен в праздничный календарь 13 лет назад в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Праздник стал символом сплочения народа перед лицом сложностей и внешних угроз.

В Нижегородской области ко Дню народного единства — особое отношение, именно на нижегородской земле в годы смуты зарождалось народное ополчение. Об этом губернатор региона Глеб Никитин напомнил, возлагая цветы к памятнику Минину и Пожарскому на площади Народного единства.

«Именно здесь, у тогда еще деревянной церкви Иоанна Предтечи, Кузьма Минин обратился с призывом к землякам, и клич земского старосты услышали не только нижегородцы, но и люди из разных городов страны, — отметил Никитин в ходе церемонии. — Сегодня имена Минина и Пожарского священны для всей России. С каждым годом День народного единства становится все более значимой датой».

Вспомнили исторические события и жители Саратова: ополченцы-реконструкторы в национальных костюмах прошли по пешеходной улице Волжской, призывая вступать в ряды ополчения под предводительство Светлого князя Дмитрия Пожарского.

В Самаре центральным событием празднования стал массовый забег по набережной Волги «Самарская миля». Участниками забега были даже маленькие дети. Целые семьи, в том числе с детскими колясками, преодолевали дистанцию забега в 1586 метров, символизирующую год основания города Самары, а на финише получали памятный значок «Чемпионат мира по футболу Самара — 2018».

Собравшихся поздравил с праздником губернатор области Дмитрий Азаров, в небо над Волгой выпустили сотни красных, белых и синих воздушных шаров. На набережной работала выставка ретромотоциклов 20-40 годов прошлого века, художники учили прохожих рисовать граффити на темы Дня народного единства, а местный университет в своем шатре предлагал всем желающим ощутить себя археологами и принять участие в учебных раскопках. Все желающие могли также сфотографироваться в национальных головных уборах народов, проживающих на самарской земле.

Тему многоликости российского народа поддержали в Пензе, праздник там начался с шествия колонн районов города, многие пришли в национальных костюмах. Губернатор региона Иван Белозерцев, приветствуя участников митинга, процитировал строки стихотворения поэта Андрея Дементьева, посвященные истории России: «Нам всегда былого будет мало, потому что наша сила в нем». Торжественное мероприятие, собравшее, по данным правительства, около 6 тыс. человек, закончилась праздничным концертом. Для всех желающих работала полевая кухня.

Блюда полевой кухни можно было отведать и на выставке вооружения, военной и специальной инженерной техники, которая открылась в Башкирии у здания Конгресс-холла. Гостям мероприятия продемонстрировали показательные выступления роты почетного караула и подразделений спецназа, а юных жителей республики торжественно приняли в ряды движения «Юнармия».

В Республике Марий Эл в День народного единства открылась выставка об истории края. Как уточнили в правительстве региона, экспозиция, размещенная в Национальном музее имени Тимофея Евсеева, начинается с эпохи появления первого человека на территории республики и завершается фотовыставкой, которая отражает основные события культурной жизни региона в 2018 году.

В Татарстане открыли памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, после чего празднование продолжилось гала-концертом республиканского этнокультурного V фестиваля «Наш дом — Татарстан». «На гала-концерте представлены лучшие достижения самодеятельных и профессиональных исполнителей и творческих коллективов, представляющих культуру, музыкальное и хореографическое творчество народов, проживающих в Татарстане. Фестиваль направлен на укрепление единства, добрососедства и духовного взаимообогащения народов, проживающих на территории республики», — отметили в пресс-службе президента Татарстана.

Во многих городах 4 ноября отметили также праздник Казанской иконы Божией Матери. В Саранске празднование началось с молебна, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий напомнили собравшимся в Храме Ушакова, что 4 ноября Русская православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божией Матери, считается, что именно она помогла народному ополчению в 1612 году очистить Москву от польских интервентов и спасти Русь. Божественную литургию отслужил в Благовещенском соборе Казанского Кремля митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, после чего в Казани прошел крестный ход. Верующие прошли по территории Казанского Кремля и завершили свой маршрут в Казанском Богородицком мужском монастыре, в Крестовоздвиженском соборе — на том месте, где в 1579 году и явилась икона, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Осознанный выбор. В 35 регионах России отметят День качества
Новая статья

8 ноября

Осознанный выбор. В 35 регионах России отметят День качества

Единовременная помощь. Пострадавшим от непогоды на Кубани выплатили более 345 млн рублей
Новая статья

Единовременная помощь. Пострадавшим от непогоды на Кубани выплатили более 345 млн рублей

Долги по ЖКХ. В регионах могут быть перебои с отоплением зимой
Новая статья

Долги по ЖКХ. В регионах могут быть перебои с отоплением зимой

Комфортные территории. Ярославские депутаты предложили объявить 2020 год в России годом села
Новая статья

Комфортные территории. Ярославские депутаты предложили объявить 2020 год в России годом села

В поисках сверхъестественного. Севастопольский мыс вошел в топ-5 мистических мест России
Новая статья

В поисках сверхъестественного. Севастопольский мыс вошел в топ-5 мистических мест России

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Осознанный выбор. В 35 регионах России отметят День качества

08 ноября 2018

Осознанный выбор. В 35 регионах России отметят День качества

Долги по ЖКХ. В регионах могут быть перебои с отоплением зимой

07 ноября 2018

Долги по ЖКХ. В регионах могут быть перебои с отоплением зимой

В пользу еды. Россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях

29 октября 2018

В пользу еды. Россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях

Массовая ликвидация. В регионах России за сутки потушили пожары на площади более 1,4 тыс. га

28 октября 2018

Массовая ликвидация. В регионах России за сутки потушили пожары на площади более 1,4 тыс. га

08 ноября 10:14 Новая статья

Осознанный выбор. В 35 регионах России отметят День качества

07 ноября 18:41

Долги по ЖКХ. В регионах могут быть перебои с отоплением зимой

06 ноября 16:51

Единовременная помощь. Пострадавшим от непогоды на Кубани выплатили более 345 млн рублей

05 ноября 08:12

Полевая кухня. В День народного единства в России прошло около 2 тыс мероприятий

31 октября 18:24

День памяти. В Новосибирске прошли митинги против установки памятника Сталину

31 октября 16:15

Добровольное переселение. Путин подписал новую концепцию миграционной политики до 2025 года

30 октября 20:34

Комфортные территории. Ярославские депутаты предложили объявить 2020 год в России годом села

30 октября 18:44

В поисках сверхъестественного. Севастопольский мыс вошел в топ-5 мистических мест России

29 октября 07:15

В пользу еды. Россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях

28 октября 13:56

Недолгое тепло. Ливни и подтопления на Кубани сменило «бабье лето»

28 октября 10:04

Массовая ликвидация. В регионах России за сутки потушили пожары на площади более 1,4 тыс. га

23 октября 08:02

Единые данные. Сахалинская область лидирует в интернет-переписи

22 октября 16:37

Бесперебойная вода. На восток Крыма проложат новый водовод

22 октября 14:39

Бюджетные траты. Губернатор Тюменской области разрешил покупки госслужащим по рангам

21 октября 19:33

Обновление биллинга. Фонд Typhoon закрыл самую крупную сделку на it-рынке в России в 2018 году

20 октября 07:56

Разрешение на въезд. США ради космоса вывели Рогозина из-под санкций

19 октября 16:37

По выбору родственников. Керченского стрелка могут похоронить там же, где и его жертвы

19 октября 14:50

Спасибо за пенсию. Новосибирский министр получил в подарок веревку и мыло

18 октября 20:09

Потенциал зарплаты. Чувашия потратит 75 млн рублей на производительность труда

12 октября 12:45

Рейтинг аренды. Самое дешевое съемное жилье в Магнитогорске, Чебоксарах и Курске

12 октября 12:36

Диетическое меню. Саратовский министр доказала, что можно жить на 3,5 тыс рублей

12 октября 12:27

Трагедия на «Волге». В Чувашии из-за страшной аварии погибли 12 человек

05 октября 08:22

Бюджет распланирован. Треть россиян не одобряет длинные новогодние каникулы

04 октября 20:11

Изменения снабжения. В российской армии переименовали, но сохранили шапки-ушанки

04 октября 19:34

Максимальный платеж. В регионах по-разному выросли цены на ЖКХ

01 октября 05:10

Профилактика заболеваний. Годными к службе в армии признаны 80% российских призывников

30 сентября 20:52

Дешевые перевозки. С 1 октября Крымский мост открыт для большегрузов

29 сентября 14:30

Сетевые программы. Индивидуальное обучение станет будущим российского образования

28 сентября 20:44

Здоровая власть. Молодежные советы будут бороться с наркоманией в Псковской области

27 сентября 22:34

Соединяя Европу и Китай. В Оренбургской области открылась автодорога за 4 млрд рублей

27 сентября 20:44

Электронный паспорт. В России ввели новые правила регистрации автотранспорта

26 сентября 10:36

Резервный вывоз. В Челябинске введен режим ЧС из-за скопившегося мусора

25 сентября 08:55

Годы ожидания. Краснодар стал 16-м в России городом-миллионником

25 сентября 08:49

Мир роботов. Аналитик рассказал, какие профессии перестанут быть востребованными

24 сентября 14:05

Курс на оздоровление. В России могут повысить возраст для покупки алкогольной продукции

24 сентября 13:51

Радушное гостеприимство. Медведев назвал кулинарные традиции самым простым способом знакомства

24 сентября 13:36

Поддерживая демографию. Правительство готовит новый пакет мер по борьбе с бедностью

22 сентября 04:59

Безвредные дозы. Доля трезвенников в России выросла до 40%

19 сентября 20:01

Трехлетка модернизации. На очистку Волги и Байкала выделят более 300 млрд рублей

12 сентября 07:05

Романтика вне закона. В России больше холостых мужчин, чем незамужних женщин

11 сентября 17:49

Пилотируемые санкции. Госдума ужесточила наказания для авиадебоширов

11 сентября 16:46

С опережением. Волгоградская область перейдет на новое время

11 сентября 14:27

Беспокойство для НАТО. В России стартовали беспрецедентные военные учения "Восток-2018"

10 сентября 18:36

Вирусная атака. Россияне получат вакцину от двух новых штаммов гриппа

07 сентября 03:33

Арктическое тепло. В Якутии начался отопительный сезон

06 сентября 22:41

42 миллиона штрафов. В Подмосковье ликвидировали 9,5 тыс. свалок

06 сентября 19:59

Ремонтные работы. Ставропольский край получил 79 млн рублей с курортного сбора

06 сентября 17:26

Рейтинг курортов. Самый дешевый отдых этим летом был в Туапсе