Полевая кухня. В День народного единства в России прошло около 2 тыс мероприятий

Около двух тысяч мероприятий, посвященных Дню народного единства, состоялось в России. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, существенных нарушений правопорядка не допущено.

«В 1192 населенных пунктах Российской Федерации состоялось около 1,8 тыс. праздничных публичных и массовых мероприятий. В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан задействовано более 17 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований», — сказала она.

По ее словам, в некоторых регионах страны торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства, продолжаются. Существенных нарушений общественного порядка не допущено.

Тысячи жителей Поволжья, несмотря на снег и туман, отметили в воскресенье День народного единства. В городах Приволжского федерального округа (ПФО) прошли праздничные акции, выставки и концерты, жители смогли примкнуть к рядам ополченцев-реконструкторов в Саратове, пройти крестный ход в Казани и поучаствовать в забеге на набережной Волги в Самаре.

День народного единства был включен в праздничный календарь 13 лет назад в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Праздник стал символом сплочения народа перед лицом сложностей и внешних угроз.

В Нижегородской области ко Дню народного единства — особое отношение, именно на нижегородской земле в годы смуты зарождалось народное ополчение. Об этом губернатор региона Глеб Никитин напомнил, возлагая цветы к памятнику Минину и Пожарскому на площади Народного единства.

«Именно здесь, у тогда еще деревянной церкви Иоанна Предтечи, Кузьма Минин обратился с призывом к землякам, и клич земского старосты услышали не только нижегородцы, но и люди из разных городов страны, — отметил Никитин в ходе церемонии. — Сегодня имена Минина и Пожарского священны для всей России. С каждым годом День народного единства становится все более значимой датой».

Вспомнили исторические события и жители Саратова: ополченцы-реконструкторы в национальных костюмах прошли по пешеходной улице Волжской, призывая вступать в ряды ополчения под предводительство Светлого князя Дмитрия Пожарского.

В Самаре центральным событием празднования стал массовый забег по набережной Волги «Самарская миля». Участниками забега были даже маленькие дети. Целые семьи, в том числе с детскими колясками, преодолевали дистанцию забега в 1586 метров, символизирующую год основания города Самары, а на финише получали памятный значок «Чемпионат мира по футболу Самара — 2018».

Собравшихся поздравил с праздником губернатор области Дмитрий Азаров, в небо над Волгой выпустили сотни красных, белых и синих воздушных шаров. На набережной работала выставка ретромотоциклов 20-40 годов прошлого века, художники учили прохожих рисовать граффити на темы Дня народного единства, а местный университет в своем шатре предлагал всем желающим ощутить себя археологами и принять участие в учебных раскопках. Все желающие могли также сфотографироваться в национальных головных уборах народов, проживающих на самарской земле.

Тему многоликости российского народа поддержали в Пензе, праздник там начался с шествия колонн районов города, многие пришли в национальных костюмах. Губернатор региона Иван Белозерцев, приветствуя участников митинга, процитировал строки стихотворения поэта Андрея Дементьева, посвященные истории России: «Нам всегда былого будет мало, потому что наша сила в нем». Торжественное мероприятие, собравшее, по данным правительства, около 6 тыс. человек, закончилась праздничным концертом. Для всех желающих работала полевая кухня.

Блюда полевой кухни можно было отведать и на выставке вооружения, военной и специальной инженерной техники, которая открылась в Башкирии у здания Конгресс-холла. Гостям мероприятия продемонстрировали показательные выступления роты почетного караула и подразделений спецназа, а юных жителей республики торжественно приняли в ряды движения «Юнармия».

В Республике Марий Эл в День народного единства открылась выставка об истории края. Как уточнили в правительстве региона, экспозиция, размещенная в Национальном музее имени Тимофея Евсеева, начинается с эпохи появления первого человека на территории республики и завершается фотовыставкой, которая отражает основные события культурной жизни региона в 2018 году.

В Татарстане открыли памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, после чего празднование продолжилось гала-концертом республиканского этнокультурного V фестиваля «Наш дом — Татарстан». «На гала-концерте представлены лучшие достижения самодеятельных и профессиональных исполнителей и творческих коллективов, представляющих культуру, музыкальное и хореографическое творчество народов, проживающих в Татарстане. Фестиваль направлен на укрепление единства, добрососедства и духовного взаимообогащения народов, проживающих на территории республики», — отметили в пресс-службе президента Татарстана.

Во многих городах 4 ноября отметили также праздник Казанской иконы Божией Матери. В Саранске празднование началось с молебна, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий напомнили собравшимся в Храме Ушакова, что 4 ноября Русская православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божией Матери, считается, что именно она помогла народному ополчению в 1612 году очистить Москву от польских интервентов и спасти Русь. Божественную литургию отслужил в Благовещенском соборе Казанского Кремля митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, после чего в Казани прошел крестный ход. Верующие прошли по территории Казанского Кремля и завершили свой маршрут в Казанском Богородицком мужском монастыре, в Крестовоздвиженском соборе — на том месте, где в 1579 году и явилась икона, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.