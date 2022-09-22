Исторические рекорды. В Россию придут аномальные морозы

В Центральный и Приволжский федеральный округ в ближайшие двое суток придет сильное похолодание.

В среднем Поволжье температура воздуха приблизилась к историческим рекордам. Отметка термометра ночью опускалась до —28 градусов. Максимальный зафиксированный показатель для этих краев – минус 33 градуса. Средняя температура для января не превышает минус 11 градусов.

В Самарской области температура ночью достигала —27,5 градуса, в самой Самаре было до —23, передает РИА Новости. В Саратовской области воздух охладился до —28 градусов, в Саратове — морозы до —17.

Похожих значений отметка термометра достигала в Ульяновской, Пензенской и Оренбургской областях, а также в Башкирии

Морозы выше —30 градусов синоптики ожидаются в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте. На Дальний Восток придет сильный ветер – местами до 33 метров в секунду.

В Самарском управлении МЧС предложили местным жителям несколько способов перенести похолодание. Например, есть горячую еду, тепло одеваться, постоянно двигаться и держать ноги сухими.

«Очень хорошо помогает “дедушкин способ” — оборачивание ступней ног в два-три слоя сухой газетой. Благодаря ей, тепло от ваших ног долго не улетучится через обувь», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели советуют не выходить на улицу на голодный желудок – горячего блюда и чашки чая или кофе будет достаточно, чтобы организм тратил на обогрев энергию из пищи, а не свою собственную.

Также отмечается, что в морозы желательно использовать легкую, плотную одежду из натуральной ткани и шерсти, надевать сухую и свободную обувь, чтобы не нарушалось кровообращение ступней, по несколько пар носков.

Врачи советуют обратить внимание на специальную зимнюю одежду, а также на привычные атрибуты сезона – шапку, перчатки, шарфы.

С последним пунктом согласны и в МЧС – двигаться в морозы нужно постоянно. Если же холод кажется совсем невыносимым, а идти надо, лучше передвигаться с короткими остановками в кафе, магазинах и подъездах, отметили в экстренной службе.

Врач общей практики поликлиники №6 департамента здравоохранения Москвы Светлана Борисова заметила, что не следует укутывать шарфом нос и рот. По ее словам, выдыхаемый горячий пар пропитывает шарф, на котором образуется ледяная корка. В итоге человек может заболеть простудой или ангиной.

Еще один способ избежать простуды в морозы – дышать носом, а не ртом. Так, проходя через носовую полость, воздух согревается и попадает в легкие уже теплым, отметила врач.

Что касается рациона, то зимой нужно потреблять больше жиров – например, сало, а также белки, добавила медик. В целом в морозы есть нужно больше.

А вот пить горячий чай медик не рекомендует: напиток увеличивает кровообращение и расширяет сосуды. В результате, выходя на мороз, человек теряет много собственного тепла.