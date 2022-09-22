Праздники в календаре. Следующие длинные выходные ждут россиян в марте

Следующие длинные выходные ждут россиян в марте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

В связи с празднованием Международного женского дня нерабочими будут дни с 8 по 10 марта.

В ведомстве напомнили, что День защитника Отечества 23 февраля в этом году выпадает на субботу. Этот выходной день решили перенести на 10 мая.

В мае россияне будут отдыхать с первого по пятое число на Праздник Весны и Труда и с 9-го по 12-е — на День Победы. Кроме того, их ждут длинные выходные на День народного единства — со 2 по 4 ноября.

А первая рабочая неделя этого года продлится всего три дня — с 9 по 11 января.