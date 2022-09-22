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Общество > Утрата

Культурная утрата. Память оперного певца Дмитрия Хворостовского увековечат в Москве

Москва
22 ноября, 14:18
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В Лондоне в возрасте 55 лет скончался известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Об этом ТАСС сообщила представитель артиста в России.

«Это действительно, к сожалению, так случилось», — сказала она.

Напомним, в июне 2015 года у исполнителя была диагностирована опухоль головного мозга. Из-за болезни артисту пришлось отказаться от участия в оперных постановках. Также были отменены несколько концертов. Но певец был настроен оптимистично, не терял надежды полностью избавиться от недуга. Концертную деятельность Хворостовский решил не бросать и запланировал запись новых альбомов.

Знаменитый баритон прошел несколько курсов химиотерапии, но болезнь оказалась сильнее.

Дмитрий Хворостовский родился и вырос в Красноярске. Окончил местное педагогическое училище и институт искусств. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.

В 1989 году победил в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе. Выступал в лучших оперных театрах мира.

Мосгордума увековечит память скончавшегося российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, при этом решать, в какой форме это будет сделано, будет общественность, сообщил ТАСС руководитель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Герасимов добавил, что смерть Хворостовского — это «большая беда, поскольку он был потрясающим человеком и великим певцом».

«Несмотря на болезнь, он до последнего момента выходил на сцену, и даже трудно было представить, что он чувствовал», — говорит Герасимов.

Автор

Олег Корин

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