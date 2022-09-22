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Общество > Утрата

Последняя овация. Тысячи россиян простились с народным артистом СССР Олегом Табаковым

15 марта, 18:21
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Гражданская панихида по народному артисту СССР Олег Табакову в Московском художественном театре, которым он руководил долгие годы, длилась шесть часов.

Проститься с великим актером, режиссером и педагогом пришли тысячи человек, среди них президент РФ Владимир Путин, вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, коллеги артиста.

Олег Табаков скончался 12 марта в Москве, ему было 82 года.

Часть траурной церемонии шла под звуки скрипки Владимира Спивакова, который таким образом почтил память друга.

Проститься с актером пришли министр обороны Сергей Шойгу, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-мэр столицы Леонид Печатников, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, вдова первого президента РФ Наина Ельцина, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор Большого театра Владимир Урин, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова, худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт, режиссер Марк Захаров, скульптор Зураб Церетели.

В МХТ приехали актеры Ирина Мирошниченко, Станислав Любшин, Константин Хабенский, Валентин Гафт, Ольга Остроумова, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Олег Меньшиков, Вера Алентова, Владимир Меньшов, Сергей Безруков, Сергей Юрский, Федор Бондарчук, Вениамин Смехов, Рената Литвинова, Авангард Леонтьев, Игорь Костолевский, Дарья Мороз, Игорь Золотовицкий, Игорь Верник, Алексей Кравченко, Анатолий Белый, телеведущий Иван Ургант.

«Великая утрата, ощущение страшной пустоты. Мы пришли в МХТ, а Олег Павлович нас не встречает. Это утрата, которую восполнить невозможно. Он был величайшим актером современности», — сказала вице-премьер Голодец, не скрывая слез.

По ее словам, «Олег Павлович был очень светлым человеком — всегда шутил, поддерживал», даже уже болея, находил для каждого особые слова. Голодец вспомнила, как Табаков называл постановку «Юбилей ювелира» «своим последним приношением зрителю», но ему никто не хотел верить, передает ТАСС.

«Олег Павлович навскидку был завидно мощнее всех, у него была удивительная судьба, счастливая, страшно рискованная. Он не позволял себе хмуриться, он в секунду мог сообразить, что нужно делать», — сказал Ширвиндт.

«Табаков — сочинитель, творец, выдумщик, самый веселый человек в нашем театральном мире. Я никогда не видел его нахмурившимся», — сказал худрук театра «Ленком» Марк Захаров.

Режиссер признался, что его «изумляло, как Табаков подсмотрел национальный характер в лице кота Матроскина, который есть в каждом из нас». «Это было очень весело, это было прекрасно, это такое же открытие, которое делали Толстой, Достоевский и другие великие писатели», — считает он.

Народный артист РСФСР Сергей Юрский рассказал, что Табаков умел предвидеть будущее и знал, как сложится его жизнь. Актер отметил, что в 1980-х годах они столкнулись с Табаковым в Крыму на съемках и проговорили до утра.

«Он рассказывал мне, что мечтает о своей школе, о “Табакерке”, тогда это казалось невероятным, но он сделал все, что планировал», — подчеркнул Юрский.

«Он будет вечно жить в ролях, в школе, в своих учениках, в своих друзьях. Спасибо, что были с нами, нам будет без вас тяжело», — сказала Голодец.

Выдающийся педагогический талант Табакова отметил и министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Он был гениальный актер, великий педагог, редчайший, выдающийся, талантливый администратор театра», — сказал министр, добавив, что Табаков «стал родным для всех граждан нашей страны, был как член семьи, которого узнают по интонации».

Табакова по старинной актерской традиции проводили аплодисментами. Камергерский переулок у театра был оцеплен, около сотни людей устроили Табакову последнюю овацию.

Отпевание Табакова по желанию родственников прошло в закрытом режиме, место и точное время не разглашаются. Артиста похоронили в четверг на Центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с артистами Леонидом Броневым, Владимиром Зельдиным и художником Ильей Глазуновым.

Табаков — актер театра и кино, режиссер, педагог. Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», член Совета по культуре и искусству при президенте России. Возглавлял два театра — МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова, также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.

Автор

Олег Корин

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