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Общество > Утрата

Вахта памяти. В Беслане начались траурные мероприятия

01 сентября, 13:07
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В Северной Осетии в бесланской школе №1 начались траурные мероприятия, посвященные памяти погибшим в результате теракта 1 сентября 2004 года детям, учителям и спецназовцам.

Вахта памяти началась в 09.15, в здании школы прозвенел звонок. Именно в эту минуту 14 лет назад боевики ворвались на территорию, и прогремели первые выстрелы. Сегодня здесь звучала только траурная музыка. С самого утра люди несли в спортзал, где боевики держали заложников, цветы и свечи. Среди них был и глава республики Вячеслав Битаров, а также члены правительства, общественных и религиозных организаций.

Вахта памяти в память о тех трагических событиях продлится три дня, с 1 по 3 сентября, сообщает «Российская газета». Начавшись у здания разрушенной школы, закончится она на мемориальном кладбище «Город ангелов». У могил жертв теракта возложат цветы и зажгут свечи.

1 сентября 2004 года группа террористов захватила заложников в школе № 1 североосетинского города Беслана. Произошло это во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. В течение двух с половиной дней боевики удерживали 1128 человек, среди которых были дети, их родители и сотрудники школы. В результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 несовершеннолетних.

Автор

Олег Корин

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