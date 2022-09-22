Вверх по лестнице. Россияне лидируют на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

Первый день чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту выявил явного лидера — это российские спортсмены и спортсменки. Чемпионат проходит в 12-й раз. В нем принимают участие 18 команд в основном из европейских стран. А в прошлом году мероприятие проходило в Санкт-Петербурге.

Теперь страной-хозяйкой чемпионата стала Чехия. Несмотря на то, что этот вид спорта довольно молодой, он очень популярен в этой стране. Есть города, где этим спортом увлекаются до трети населения. Россиянам, возможно, трудно себе представить, что из города со стотысячным населением 30 тысяч тренируются взбираться по штурмовой пожарной лестнице. Но в Чехии такие города есть.

Поэтому неслучайно, что во многие финальные забеги наряду с россиянами и белорусами вышли также и спортсмены Чехии, сообщает «Российская газета». Чемпионат проводится под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, президентом которой является Владимир Пучков. Поэтому неслучайно, что открывать чемпионат он прибыл лично. Также российский министр вручил награды после первых победных забегов.

Российские спортсмены были лучшими и в индивидуальном зачете среди девушек младшей возрастной группы первое и второе места заняли Диана Омаева и Анастасия Шальнова. Среди девушек средней возрастной группы победительницей стала россиянка Карина Тищенко, среди девушек старшей возрастной группы — Анна Стародымова.

Среди юношей младшей возрастной группы первое и второе место у россиян Григория Сюткина и Антона Маслова, среди мужчин золотую медаль завоевал Роман Вагнер.