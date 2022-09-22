Альтернативные достижения. На московском марафоне бегун поставил рекорд

Традиционный Московский марафон установил сразу два достижения: и по количеству участников, и по времени победителя. На старт одновременно вышли более 30 тысяч атлетов, а чемпион пробежал 42 км 195 м с рекордным результатом.

В этот раз заявки на прохождение дистанции подали бегуны из 70 стран мира. Особенно сильна была заявка России: на 42-километровку вышли лучшие профессиональные бегуны: Федор Шутов, Юрий Чечун и участник Олимпийских игр в Лондоне Алексей Реунков.

Атлетам относительно повезло с погодой: после нескольких дождливых дней в Москве наконец выглянуло солнце, сообщает «Российская газета».

Бегуны преодолели десятки километров по набережным Москвы-реки, миновали Кремль, Большой театр, промчались почти по всему историческому центру. Бегать можно было и 42 километра и альтернативную 10-километровку.

Как и ожидали многие, забег выиграл российский легкоатлет Артем Алексеев, он преодолел 42 км 195 м за 2 часа 13 минут и 40 секунд. Это лучшее время не только в этом году, но и за историю этих соревнований. Предыдущий рекорд трассы был установлен в 2014 году кенийцем Кибетом Барнгетуни.

Приличные результаты показали и другие участники. Вторым оказался Федор Шутов, третьим — Юрий Чечун, которые прибежали к финишу примерно через минуту после победителя. За 2 часа 32 минуты московский марафон преодолела Татьяна Арясова — это лучшее время среди женщин. Второй стала Наталья Старкова, «бронза» — у Ольги Тарантиновой. Остальные бегуны тоже поставили рекорд: по фотографиям и лайка в соцсетях.