Футбол без поблажек. Кубок конфедераций в Сочи охраняют 200 девушек-полицейских

В обеспечении охраны общественного порядка и безопасности во время Кубка конфедераций в Сочи задействовано около 200 девушек-полицейских.

Среди них — сотрудники районных отделов полиции и курсантки университета МВД. Девушки дежурят на территории, где проходят мероприятия Кубка конфедераций, осуществляют досмотровый контроль.

Для напарницы Иры, сержанта полиции Ангелины Деревягиной командировка на Кубок конфедераций уже шестая. До этого девушка принимала участие в обеспечении безопасности таких мероприятий как Формула-1, Всемирные военные игры, саммит Россия-АСЕАН.

На Кубке работать не просто, признаётся полицейский. Устают девушки, конечно, но думают о том, как себя будут чувствовать болельщики.

Там, где досмотр крупногабаритных вещей невозможно произвести при помощи технических средств, к работе приступает кинологический расчёт, сообщают «Кубанские новости». Инспектор-кинолог сержант полиции Юлия Киракосова со своим четвероногим напарником вызывает массу положительных эмоций у болельщиков.

Девушки работают наравне с мужчинами и никаких поблажек по службе им не даётся.