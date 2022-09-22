Борьба с победителями. В России обсуждают отстранение «чистых» спортсменов от олимпиады

Во вторник стало известно, что несколько российских спортсменов, которых никогда не обвиняли в употреблении допинга, лишились возможности принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Международный Олимпийский комитет при этом отказался пояснить принципы формирования списка допущенных до ОИ-2018 атлетов.

Глава специально созданной комиссии Валери Фурнейрон, комментируя сокращение числа приглашенных россиян с 500 до 389 человек, заявила, что «решение по каждому спортсмену было принято коллегиально» и «только чистые» олимпийцы могут поехать в Южную Корею, передает РИА Новости.

В России сообщения о недопуске «чистых» спортсменов вызвали волну негодования. Так, президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила, что решение комиссии не включать Татьяну Иванову и тренеров Альберта Демченко, Виктора Кнейба, Александра Васина и Константина Иванова в список приглашенных было ожидаемым, но основания для отказа в приглашении Виктории Демченко непонятны.

«Будем разбираться, отстаивать права Вики», — пообещала она.

При этом, как сообщили в Федерации хоккея России (ФХР), представители МОК подчеркнули, что российские хоккеисты, не получившие приглашения на Олимпиаду, не обязательно виновны в нарушении антидопинговых правил. В ответ ФХР, как и другие федерации, попросила уточнить причины отказа.

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков также объявил о намерении структуры бороться за своих атлетов.

«Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они “чистые” спортсмены. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», — отметил он.

Поздняков подчеркнул, что все решения комиссии предварительные и российская сторона сможет доказать МОК свою правоту.

В Кремле выразили надежду на то, что ситуация разрешится в пользу спортсменов.

«Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если такие решения приняты. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время вице-спикер Госдумы Петр Толстой уверен, что отказ ведущим российским атлетам вызван тем, что они могут стать победителями Игр.

«Вся эта вакханалия не имеет ничего общего с олимпийскими принципами и традициями», — пояснил депутат.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что «чистых» спортсменов не допустили из-за того, что они были зарегистрированы в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, файлы которой Григорий Родченков передал WADA в ноябре прошлого года.

В поддержку российских атлетов высказались и в других странах. Так, журналисты французского издания Ski-Nordique опубликовали на своем официальном сайте заявление, в котором выразили надежду, что россияне смогут через Спортивный арбитражный суд (CAS) добиться права выступить на зимней Олимпиаде.

Однако большинство СМИ, освещая решение МОК, предпочли сохранить нейтралитет и отразить позицию как самого комитета, так и Москвы. В то же время негодование по поводу отстранения «чистых» спортсменов выразили пользователи соцсетей из ЕС и стран Южной и Центральной Америки.