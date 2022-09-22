12 февраля

Новых
статей
3
Выберите раздел ↓
Общество > Спорт

Обошли американцев. Российские фигуристы взяли серебро командного зачета на Олимпиаде

12 февраля, 09:04
1
голос

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Российские фигуристы выиграли серебро командного турнира на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, принеся в копилку команды вторую медаль Игр после бронзы шорт-трекиста Семена Елистратова на дистанции 1500 м.

Командный турнир завершился в понедельник произвольной программой танцевальных дуэтов, где Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место, набрав 110,43 балла. Выиграли произвольную программу танцевальных дуэтов канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир (118,10), вторыми стали американцы Майя и Алекс Шибутани (112,01).

По результатам всего турнира российская команда набрала 66 очков, уступив лишь канадцам (73). Бронза досталась американцам (62).

Отметим, что россияне стали недосягаемы для американцев уже после соревнований одиночниц, в которой первенствовала действующая чемпионка Европы Алина Загитова.

За свой прокат она получила от судей 158,08 балла и принесла России в зачете турнира 10 очков. Второе место в произвольной программе заняла представительница США Мираи Нагасу (137,53), а третьей стала канадка Габриэль Далеман (137,14).

До этого Михаил Коляда с результатом 173,57 балла стал вторым в произвольной программе одиночников, опередив американца Адама Риппона (172,98), но уступив канадцу Патрику Чану (179,75).

Напомним, что в командных соревнованиях фигуристов сборные набирали очки по итогам коротких и произвольных прокатов мужчин и женщин, а также спортивных и танцевальных дуэтов, которые затем суммировались. Победители каждой из программ добавляли в копилку команды по 10 баллов, вторые места — 9 и так далее.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Вероятные причины. Саратовские власти выплатят по миллиону рублей семьям жертв крушения Ан-148
Новая статья

12 февраля

Вероятные причины. Саратовские власти выплатят по миллиону рублей семьям жертв крушения Ан-148

Гвардейцы Масленицы. Ярославль собрал гостей со всех городов Золотого кольца России
Новая статья

Гвардейцы Масленицы. Ярославль собрал гостей со всех городов Золотого кольца России

Массовые проценты. В России проиндексируют выплаты льготникам
Новая статья

Массовые проценты. В России проиндексируют выплаты льготникам

Биологический комплекс. Каждый регион сможет выбрать, в каком часовом поясе жить
Новая статья

Биологический комплекс. Каждый регион сможет выбрать, в каком часовом поясе жить

Объем гарантий. Налоговую амнистию могут продлить до марта 2019 года
Новая статья

Объем гарантий. Налоговую амнистию могут продлить до марта 2019 года

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Качество на подлинность. Стартовала масштабная проверка коньяка в российских магазинах

06 февраля 2018

Качество на подлинность. Стартовала масштабная проверка коньяка в российских магазинах

Свободное посещение. Военные подключились к ликвидации последствий снегопада в Центральной России

05 февраля 2018

Свободное посещение. Военные подключились к ликвидации последствий снегопада в Центральной России

Излечимы тотально. Онкологи обещают побороть рак через 15-20 лет

28 января 2018

Излечимы тотально. Онкологи обещают побороть рак через 15-20 лет

Задачи для талантов. В 15 регионах создают центры по выявлению одаренных детей

28 января 2018

Задачи для талантов. В 15 регионах создают центры по выявлению одаренных детей

12 февраля 09:38 Новая статья

Вероятные причины. Саратовские власти выплатят по миллиону рублей семьям жертв крушения Ан-148

12 февраля 09:04 Новая статья

Обошли американцев. Российские фигуристы взяли серебро командного зачета на Олимпиаде

11 февраля 22:18 Новая статья

Гвардейцы Масленицы. Ярославль собрал гостей со всех городов Золотого кольца России

07 февраля 20:21

Биологический комплекс. Каждый регион сможет выбрать, в каком часовом поясе жить

06 февраля 05:41

Качество на подлинность. Стартовала масштабная проверка коньяка в российских магазинах

05 февраля 06:08

Свободное посещение. Военные подключились к ликвидации последствий снегопада в Центральной России

02 февраля 20:18

Годовщина Сталинградской битвы. Авиашоу «Стрижей» собрало 150 тысяч зрителей

01 февраля 05:32

Массовые проценты. В России проиндексируют выплаты льготникам

31 января 19:59

Армия преемница. В Волгограде прошла репетиция парада к юбилею победы под Сталинградом

31 января 18:45

Объем гарантий. Налоговую амнистию могут продлить до марта 2019 года

30 января 15:08

Первое место у туристов. Ярославль станет столицей Масленицы 2018

30 января 12:01

Единственный выбор. Нижний Новгород подает заявку на включение в Золотое кольцо России

30 января 08:05

Расходы на зарплаты. Путин призвал обеспечить рост реальных доходов россиян

29 января 18:14

Электронные торги. В Свердловской области нашли гигантский изумруд

28 января 13:57

Излечимы тотально. Онкологи обещают побороть рак через 15-20 лет

28 января 07:41

Задачи для талантов. В 15 регионах создают центры по выявлению одаренных детей

27 января 19:25

Необычная трасса. В Карелии стартовали международные гонки на собачьих упряжках

25 января 17:11

Как остаться молодым. Путин посоветовал студентам не бояться ошибок

24 января 12:34

Борьба с победителями. В России обсуждают отстранение «чистых» спортсменов от олимпиады

24 января 08:19

Земля для Лас-Вегаса. Игорная зона в Крыму начнет работать в сентябре 2019 года

23 января 18:57

Особые меры. Аномальные холода пришли в 21 регион России

22 января 10:55

Шокирующее устройство. Крымский мост сможет выдержать девятибалльное землетрясение

18 января 08:48

Охота с прибылью. Для сохранения оленей на Камчатке платят за отстрел волков

17 января 09:55

17 миллионов прививок. В России отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ

16 января 17:43

Чистые требования. Россиян могут допустить на Олимпиаду под флагом и гимном СССР

15 января 08:13

Забавы с дронами. Полиция и Росгвардия будут контролировать беспилотники

13 января 10:31

Проводы полярной ночи. Жители Мурманска с аккордеоном встретили зимнее солнце

12 января 07:42

Лидеры по мошенничеству. Кражи стали самыми раскрываемыми преступлениями в России

11 января 09:36

Против движения. В России запретили выбрасывать окурки из окон машин и поездов

10 января 20:00

Раньше времени. Путин пообещал с 1 мая МРОТ приравнять к прожиточному минимуму

09 января 06:35

Комиссия по реформе. Чиновников будут стимулировать да деньги от сокращения госслужащих

08 января 21:23

Удаленная кардиограмма. Нижегородские ученые создали киберсердце

06 января 17:50

Снежный праздник. Скульпторы подарили Новосибирску на 125-летие ледяные новостройки

05 января 22:32

Предельная численность. Путин на Новый год уволил каждого пятого гаишника

28 декабря 02:06

Удаленное лечение. Большое количество новаций в российские законы вступит в силу 1 января

27 декабря 17:13

Безвозмездный дефицит. Среди россиян растет опыт донорства

25 декабря 12:49

Умные игры. В приморском зоопарке подружились детеныши пумы и хаски

25 декабря 10:37

Средства на утренник. Путин пообщается с детьми на ёлке в Кремле

22 декабря 13:00

Увеличение МРОТ. У 1,5 млн работников РФ вырастут зарплаты с 1 января

21 декабря 19:52

Четверть роста. Россияне определили цену достойной жизни

20 декабря 13:33

Резерв здоровья. Власти Рязанской области пообещали развивать массовый спорт

20 декабря 12:50

Покупки без чека. В российских регионах произошел массовый сбой работы магазинных касс

19 декабря 13:15

Улучшая жизнь. Нижегородские ученые создали нейромобиль, управляемый силой мысли

18 декабря 10:21

Бережливое производство. Эксперты предложили сделать поликлиники более дружелюбными для пациентов

17 декабря 13:29

Крымский указатель. Россияне выбрали название для моста через Керченский пролив

15 декабря 10:13

Сладости к ЧМ-2018. Тульский пряник могут внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО

14 декабря 18:07

Без приписок. Путин считает «навязывание» регионам угрозой для единства страны

12 декабря 07:59

Курс на модернизацию. Порт Владивостока бьет рекорды по грузообороту