Обошли американцев. Российские фигуристы взяли серебро командного зачета на Олимпиаде

Российские фигуристы выиграли серебро командного турнира на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, принеся в копилку команды вторую медаль Игр после бронзы шорт-трекиста Семена Елистратова на дистанции 1500 м.

Командный турнир завершился в понедельник произвольной программой танцевальных дуэтов, где Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место, набрав 110,43 балла. Выиграли произвольную программу танцевальных дуэтов канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир (118,10), вторыми стали американцы Майя и Алекс Шибутани (112,01).

По результатам всего турнира российская команда набрала 66 очков, уступив лишь канадцам (73). Бронза досталась американцам (62).

Отметим, что россияне стали недосягаемы для американцев уже после соревнований одиночниц, в которой первенствовала действующая чемпионка Европы Алина Загитова.

За свой прокат она получила от судей 158,08 балла и принесла России в зачете турнира 10 очков. Второе место в произвольной программе заняла представительница США Мираи Нагасу (137,53), а третьей стала канадка Габриэль Далеман (137,14).

До этого Михаил Коляда с результатом 173,57 балла стал вторым в произвольной программе одиночников, опередив американца Адама Риппона (172,98), но уступив канадцу Патрику Чану (179,75).

Напомним, что в командных соревнованиях фигуристов сборные набирали очки по итогам коротких и произвольных прокатов мужчин и женщин, а также спортивных и танцевальных дуэтов, которые затем суммировались. Победители каждой из программ добавляли в копилку команды по 10 баллов, вторые места — 9 и так далее.