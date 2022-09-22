Не потеряться по пути. Футбольные болельщики начали пользоваться бесплатными поездами

Зрители чемпионата мира по футболу начали пользоваться бесплатными поездами, которые будут курсировать между 11 городами-организаторами на протяжении всего турнира. Хозяева чемпионата ожидают многократного увеличения количества туристов и готовы помочь болельщикам сориентироваться в незнакомом городе.

О том, что поможет гостям не только быстро добраться до стадиона, но и успеть посмотреть достопримечательности, рассказали ТАСС представители туриндустрии и органов власти.

«На сегодняшний день, по данным транспортной дирекции, мы ожидаем в Санкт-Петербурге в период чемпионата не менее 650 тыс. человек. Предполагаем, что с учетом того, что сегодня большинство болельщиков прибывают на конкретные матчи, но имеют потом возможность бесплатного передвижения по стране и внутри городов, количество туристов будет гораздо больше, чем есть на сегодняшний день», — рассказала ТАСС и. о. председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

По данным портала Welcome2018.com, для перевозки болельщиков назначено 728 дополнительных поездов, которые соединяют 11 городов, принимающих чемпионат. Организаторы предупреждают, что бесплатный проезд предоставляется зрителям, имеющим входной билет на матч и паспорт болельщика. При этом действует правило «first come first served», то есть бесплатных мест в поездах может хватить не всем, поэтому оформлять билет нужно заблаговременно.

Ростуризм накануне чемпионата представил мобильное приложение MAPS.ME с туристскими маршрутами. Гости чемпионата мира по футболу могут загрузить в мобильное приложение пешеходные маршруты по 11 российским городам-организаторам турнира на русском, английском, испанском, немецком, французском, итальянском, португальском языках. Маршруты включают самые известные достопримечательности, музеи, парки и другие объекты в каждом городе, отметили в ведомстве. Стадионы и места выдачи паспортов болельщиков будут отображаются в приложении в специальной поисковой категории «ЧМ по футболу — 2018».

В информационных пунктах, расположенных в аэропорту, на вокзале и в центре Екатеринбурга, все желающие смогут получить гид болельщика. «В нем 45 страниц. Мы старались по максимуму собрать информацию, которая потребуется человеку, приехавшему впервые. Мы разместили информацию о стадионе, площадке для болельщиков, обо всех шаттлах, а также инструкцию, что делать в экстренных ситуациях, если вы заболели или потеряли документы», — сообщила начальник информационно-туристической службы Екатеринбурга Мария Суетина.

В Калининграде в помощь болельщикам выпустили специальные майки с пиктограммами. Как рассказал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак, на них нанесены общеизвестные графические обозначения главных достопримечательностей Калининграда, включая информационный туристический центр. Предполагается, что турист может указать на определенный объект, и житель области покажет ему направление, в котором нужно двигаться.

«Многие калининградцы готовы помогать нашим туристам, нашим болельщикам, которые приезжают в Калининградскую область самостоятельно. Многие говорят, что готовы не просто показать, куда идти, а отвести его за руку», — отметил министр.

Основное внимание при подготовке к чемпионату мира в городах уделялось транспорту. В Ростове-на-Дону был модернизирован железнодорожный вокзал, где, в частности, появились навигационные таблицы на английском языке, в 30 км от города построили с нуля в чистом поле новый аэропорт Платов. В Саранске специально к ЧМ-2018 реконструирован аэровокзал, в Волгограде капитально отремонтировано четырехполосное шоссе Авиаторов, ведущее из аэропорта в город.

В Санкт-Петербурге, как сообщил губернатор Георгий Полтавченко, «много сделано для совершенствования транспортной инфраструктуры»: открыты две новые станции метрополитена, путепроводная развязка на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, возведен пешеходный Яхтенный мост, открыто движение по мосту Бетанкура.

Городской транспорт тоже постарались сделать более удобным и понятным для иностранных туристов. В Волгограде на муниципальных маршрутах общественного транспорта в автобусах, трамваях и троллейбусах впервые названия станций прозвучат на двух языках. В Санкт-Петербурге такая практика введена уже давно, но к чемпионату в городе появились дополнительные указатели, а в метро на английском и русском языках подсказывают, на какой станции нужно выходить, чтобы попасть на стадион или фестиваль болельщиков.

В Саранске на время чемпионата решили ограничить въезд иногороднего транспорта во избежание пробок на дорогах. Болельщики, у которых нет прописки в Мордовии или Fan ID, смогут оставить транспорт на бесплатных перехватывающих парковках при въезде в город, рассказал ТАСС мэр Саранска Петр Тултаев.

Языковое направление стало основным в подготовке Татарстана к приему гостей из разных стран мира.

«В первую очередь на что мы упор сделали, это на языковую среду, на то, чтобы везде, куда приходил турист была максимальная информация на его родном языке. Мы все материалы готовим на шести языках, у нас во всех шатрах стоят волонтеры, знающие иностранные языки. Многие кафе и рестораны по нашей инициативе сделали английское меню, то же самое в музеях — идет адаптация табличек, надписей, экскурсоводов подготовили. Все эти вещи позволят туристу чувствовать себя здесь комфортно», — сказал ТАСС председатель Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

О языковой подготовке подумали и в других городах. В Сочи установлено свыше 230 информационных указателей, которые направляют на транспортные узлы, объекты соревнований и достопримечательности города. Около 500 новых знаков на русском и английском языках установлено в Волгограде, на домах Самары появились новые адресные указатели улиц на английском языке.

Как рассказала руководитель туристско-информационного центра Ростова-на-Дону Дарья Головко, во время чемпионата с гостями будут общаться экскурсоводы, знающие языки стран, сборные которых приедут в Ростов на матчи. «Недавно прошел “выпускной экзамен” экскурсоводов, знающих испанский язык, также у нас будет возможность представить информацию на корейском, немецком и французском языках. Но в первую очередь упор будет на английский и испанский», — отметила Головко.

Отели и рестораны в городах-организаторах чемпионата также подстроились под прием туристов.

Глава Самары Елена Лапушкина рассказала ТАСС, что учитывались национальные и культурные особенности тех стран, откуда приедут команды и болельщики. Персонал гостиниц и предприятий питания прошел обучение по взаимодействию с гостями города с учетом национальных и религиозных особенностей. В «Гранд Отеле Европа» в Санкт-Петербурге, где разместилась команда Саудовской Аравии, к ее приезду были подготовлены все необходимые гостям из мусульманских стран атрибуты — в номерах положили тома Корана, компасы и специальные молельные коврики, в ресторанах расширено халяльное меню.

В Саранске у аэропорта и железнодорожного вокзала расположены зоны международного гостеприимства, где болельщики могут купить сувениры и попробовать блюда местной кухни. Многие национальные блюда выдержаны в формате стрит-фуда, рассказала ТАСС заместитель министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия Марина Жулина. В числе местных кулинарных особенностей — пача-бургер, в котором булочку с кунжутом заменяют толстые пшенные блины пача, свекольный квас поза и другие.