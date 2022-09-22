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Общество > Спорт

Праздник по стране. В честь победы российской сборной курортный поселок Джугба переименовали в Дзюбгу

02 июля, 13:59
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Болельщики по всей России празднуют победу сборной в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года и делятся своими эмоциями после матча с командой Испании.

Во Владимире — единственном городе, в котором не проводятся матчи, но он при этом попал в культурную программу чемпионата, игру смотрели в фан-зонах, на улице и в кафе, передает ТАСС. Во время пенальти начался сильный ливень, но это никак не повлияло на настроение болельщиков. Они скандировали: «Игорь! Игорь! Россия! Россия» и обнимались с официантам, когда стало ясно что российская сборная победила.

«О том, что выиграла сборная России, я узнала, когда шла по овощному рынку на улице Машиностроителей, трое азербайджанцев-торговцев фруктами вдруг стали кричать: “Россия, Россия!” Один из них на радостях предложил купить абрикосы всего за 50 рублей: “Ради победы”, сказал продавец», — рассказала жительница Воронежа Елена.

В Курске водитель одного из троллейбусов не поверил в победу сборной России в 1/8 финала.

«Мальчик, мальчик какой счет», — спросил водитель троллейбуса у проходившего мимо подростка.

«Мы выиграли!», — ответил мальчик.

«Ура, следующая остановка — Московская площадь — конечная», — сказал водитель.

В Брянске фан-зону организовали в центре города на площади Партизан. Поддержать футболистов пришли сотни жителей. Впервые просмотр на главной площади организовали на большом экране и в центре Иванова — там, где проходят все основные городские торжества.

С первым в истории российского футбола выходом в четвертьфинал чемпионата мира футболистов, тренеров и болельщиков поздравили и главы регионов. «Это была волевая, достойная, заслуженная победа в тяжелейшем матче против одной из сильнейших команд мирового футбола. Игорь Акинфеев, безусловно, герой матча, но эта победа — заслуга каждого нашего игрока», — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов написал на своей странице в Facebook: «Исторический матч для сборной России, спасибо всей команде за характер, с победой!» Глава Тамбовской области Александр Никитин порадовался за своего земляка Юрия Жиркова: «Настоящим героем матча стал наш вратарь Игорь Акинфеев, но особую гордость все тамбовчане испытывают за то, что свою лепту в победу команды внес тамбовчанин Юрий Жирков!»

«Поздравляю нас всех, ребята показали, что невозможное возможно! Главное — настрой на победу и отдача себя до конца» — сказал врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Глава Рязанской области Николай Любимов считает победу российской сборной потрясающей и исторической: «Мы так долго ждали, мы верили, мы не сломались, мы сегодня победили, ребята спасибо, за вас болела вся страна, весь российский народ, вы молодцы!».

Жители Кубани в благодарность сборной России за победу в матче с Испанией и выход в 1/4 финала ЧМ-2018 «переименовали» курортный поселок Джубга в Дзюбгу.

В соцсетях появились соответствующие фото и видео, где болельщики с помощью бумаги и скотча меняют одни буквы на другие на дорожном указателе.

«На дорожных знаках наклеили буквы, плюс еще “переименовали” и одноименное местное кафе», — подтвердил журналистам председатель совета Джубгского городского поселения Руслан Шхалахов.

В воскресенье сборная России в серии пенальти победила в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники». На игре присутствовали 78 011 человек. В четвертьфинале сборная России сыграет со сборной Хорватии.

Автор

Олег Корин

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