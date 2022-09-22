Борьба за активность. Французы выиграли Чемпионат мира по футболу в России

Если бы перед началом чемпионата мира кто-то сказал, что в финале встретятся Франция с Хорватией, вероятно, про этого человека сказали бы, что он не разбирается в футболе. И если в участие «трехцветных» в решающей встрече турнира не выглядело сюрпризом, то на «шашечных» не ставил никто.

Путь в финал у команд получился разным. Французы в целом уверенно добрались до «Лужников», победив всех соперников в плей-офф в основное время, сообщает «Российская газета». Другое дело — хорваты. Две серии пенальти с Данией и Россией, победа в дополнительное время над Англией — эти три матча здорово измотали «шашечных». Достаточно сказать, что они суммарно провели на поле на 90 минут больше французов.

Но не только из-за чрезмерной усталости хорватов многие специалисты и эксперты отдавали небольшое предпочтение перед финалом «трехцветным». Все же они и сильнее по составу, да и опыт выступлений на ЧМ говорил за них. Франция дважды участвовала в решающей встрече турнира, а в 1998 году выиграла трофей. Еще дважды они брали «бронзу». Что касается хорватов, то они становились бронзовыми призерами на ЧМ-1998 и вот сейчас дошли до финала.

Активнее встречу начали «трехцветные». Они лучше держали мяч, хотя до опасных моментов у ворот Даниэля Субашича дело не доходило. Да и первый гол, по большому счету, французы забили после ошибки хорватов. Если быть точнее — благодаря Марио Манджукичу. На 18-й минуте один из лучших бомбардиров хорватов отправил мяч в собственные ворота после подачи Антуана Гризманна — 1:0.

Впрочем, уже на 28-й минуте «шашечные» сравняли счет. Сделал это пушечным ударом с линии штрафной Иван Перишич. Он же сыграл рукой в своей штрафной на 38-й минуте после скидки головой Самюэля Умтити. Арбитр Нестор Питана сначала не углядел нарушения правил, но после просмотра видеоповтора указал на «точку». Гризманн был точен — 2:1.

Во втором тайме было заметно, как хорваты устали. И французы блестяще воспользовались этим. За шесть минут, с 59-й по 65-ю, «трехцветные» еще дважды огорчили Субашича. Сначала отличился Поль Погба, а затем четвертый мяч на турнире забил Килиан Мбаппе. Казалось, после такого игроки Дешама спокойно доведут дело до победы. Так бы оно вероятно и получилось, если бы не грубейший ляп Льориса на 62-й минуте. Голкипер «Тоттенхэма» зачем-то решил обвести в своей штрафной Манджукича, но Марио не поддался и ногой срезал мяч в ворота. 4:2 за 28 минут до окончания матча.

Впрочем, своего французы не упустили. В оставшееся время они действовали очень уверенно и не позволили «шашечным» создать хотя бы один опасный момент у ворот Льориса. Франция выиграла 4:2 и во второй раз в истории стала лучшей командой планеты.