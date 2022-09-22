Всеобщая компьютеризация. Профессия бухгалтера может исчезнуть

Профессия бухгалтера будет уходить с рынка в связи с появлением новых технологий, заявила заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко в ходе Московского финансового форума.
По мнению замглавы Минфина, потребность в бухгалтерах в ближайшем будущем может исчезнуть, так как их работу смогут выполнять вычислительные машины, передает агентство городских новостей «Москва».
И здесь уже были учебные заведения. И родители здесь сидят. Хотелось предупредить о том, что профессия — какая она есть — бухгалтера все больше будет уходить с рынка. Здесь тоже имейте в виду, ее будут как раз заменять технологии.
Замминистра также выступила с инициативой полностью отказаться от бумажных документов и перейти вместо этого на электронный учет. По ее словам, при работе с электронными документами необходимо минимизировать или даже запретить ручной ввод данных с клавиатуры.