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Общество > Технологии

Всеобщая компьютеризация. Профессия бухгалтера может исчезнуть

23 сентября, 20:12
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Профессия бухгалтера будет уходить с рынка в связи с появлением новых технологий, заявила заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко в ходе Московского финансового форума.

По мнению замглавы Минфина, потребность в бухгалтерах в ближайшем будущем может исчезнуть, так как их работу смогут выполнять вычислительные машины, передает агентство городских новостей «Москва».

И здесь уже были учебные заведения. И родители здесь сидят. Хотелось предупредить о том, что профессия — какая она есть — бухгалтера все больше будет уходить с рынка. Здесь тоже имейте в виду, ее будут как раз заменять технологии.

Заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко, РИА Новости

Замминистра также выступила с инициативой полностью отказаться от бумажных документов и перейти вместо этого на электронный учет. По ее словам, при работе с электронными документами необходимо минимизировать или даже запретить ручной ввод данных с клавиатуры.

Автор

Олег Корин

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