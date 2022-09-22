Дорогая непогода. Место в очереди за iPhone 7 в Москве продавали за 50 тыс рублей

В первый день продаж iPhone 7 и iPhone 7 Plus в России в Москве наблюдался настоящий ажиотаж среди любителей продукции Apple — перед магазином re:Store в ГУМе образовалась огромная очередь.
Видео, на котором видно, сколько людей пришли за новым смартфоном, опубликовано на YouTube.
Видео
Продажи стартовали в пятницу в 10:00 мск, однако люди начали занимать места в очередь в четверг в 19.30. К 3 часам ночи у re:Store выстроились в очередь около 100 человек, к 8 утра их число достигало 30. Толпа людей растянулась на много метров на улицу, однако покупатели не спешили уходить и часами ждали начала продаж, несмотря на дождливую и ветреную погоду в столице.
Один из покупателей, который занял место в час ночи, сообщил РИА Новости, что первый в очереди человек продал свое место за 50 тысяч рублей. По его словам, десятое место в очереди было продано за 25 тысяч рублей.