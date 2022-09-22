Узнать в лицо. Сооснователь компании N-Tech.Lab рассказал о будущем нейронных сетей

Беречь покой посетителей игорных зон в Приморье теперь будут нейросети. Компания N-Tech.Lab поможет строителю гостинично-развлекательных комплексов в интегрированном курорте «Приморье» Diamond Fortune Holdings Prim создать интеллектуальную систему видеонаблюдения в казино, сообщает Лента.ру.

SmartNews встретился с одним из основателей компании N-Tech.Lab, российским медиаменеджером, экспертом в области коммуникаций Александром Кабаковым и выяснил, как устроена технология распознавания лиц, стремительно набирающая популярность в России, и какие перспективы сулит человечеству развитие сервисов на основе нейронных сетей.

- Александр, что такое нейросети? По какому принципу они работают?

— Искусственная нейросеть — это прежде всего математическая модель, специально построенная по принципу работы нейронов — нервных клеток живого организма. Одно из ее главных преимуществ заключается в возможности обучения. Такая сеть многое умеет делать сама, например, она может искать коэффициенты связей между нейронами. Во время обучения сеть способна выявлять сложные зависимости между входными и выходными данными, самостоятельно выполнять обобщения, делать определенные выводы. Возможности использования нейронных сетей в современной науке крайне широки – от экономики и предсказания финансовых временных рядов до психодиагностики и идентификации личности человека всего по одной его фотографии.

- Расскажите о технологии распознавания лиц по фото, которую разработали у вас в N-Tech.Lab. Чем она отличается от своих аналогов?

Наш алгоритм – один из лучших в мире на сегодняшний день. Во всяком случае, в прошлом году его признали лучшим на организованном Вашингтонским университетом международном конкурсе The MegaFace Benchmark. Перед 100 командами стояла непростая задача — используя алгоритмы собственнои разработки, за 20 днеи научить их распознать наибольшее количество людеи из выборки объемом в 1 млн фотографии. Нам удалось обогнать команды от Google и Пекинского университета, располагающие несравнимо большим количеством мощностей. Но мы оказались быстрее и точнее всех.

Используя этот алгоритм мы с друзьями полгода назад запустили сервис FindFace, который является демонстратором данной технологии. По сути, это первое в мире приложение для знакомств в сети, использующее технологию распознавания лиц по фотографии. Алгоритм позволяет всего за 0,3 секунды найти конкретного человека в базе из 300 млн фотографии с точностью более 70%. Причем все это не требует больших вычислительных ресурсов.

Теперь достаточно сфотографировать понравившегося человека на смартфон, а затем отыскать его аккаунт в соцсетях и уже там познакомиться. Вдобавок, приложение позволяет посмотреть на всех людей, похожих на объект вашего поиска.

- Каких успехов уже удалось достичь этому стартапу? Как он будет развиваться дальше?

В мае этого года мы набрали 1 миллион пользователей. Для столь молодого проекта это весьма внушительная цифра. Месяц спустя мы внедрили сервис FindFace на рейв-фестивале Alfa Future People. Гостей мероприятия идентифицировали при помощи приложения, а после рассылали им сделанные фотографии в соцсети. Причем участие в эксперименте было добровольным и не нарушало конфиденциальности посетителей фестиваля.

Сегодня FindFace входит в топ-5 российских Hi-Tech стартапов, наиболее привлекательных для иностранных инвесторов по версии портала Techrepublic.com

Недавно мы анонсировали запуск облачной платформы для малого и среднего бизнеса FindFace.pro. Помимо базовых возможностей алгоритма сравнения и поиска по фотографиям, FindFace.pro, созданный специально для корпоративных клиентов, позволяет осуществлять распознавание лиц в видеопотоке. В зависимости от размера базы данных точность сопоставления лиц может доходить до 99%.