Узнать в лицо. Сооснователь компании N-Tech.Lab рассказал о будущем нейронных сетей

Беречь покой посетителей игорных зон в Приморье теперь будут нейросети. Компания N-Tech.Lab поможет строителю гостинично-развлекательных комплексов в интегрированном курорте «Приморье» Diamond Fortune Holdings Prim создать интеллектуальную систему видеонаблюдения в казино, сообщает Лента.ру.
SmartNews встретился с одним из основателей компании N-Tech.Lab, российским медиаменеджером, экспертом в области коммуникаций Александром Кабаковым и выяснил, как устроена технология распознавания лиц, стремительно набирающая популярность в России, и какие перспективы сулит человечеству развитие сервисов на основе нейронных сетей.
- Александр, что такое нейросети? По какому принципу они работают?
— Искусственная нейросеть — это прежде всего математическая модель, специально построенная по принципу работы нейронов — нервных клеток живого организма. Одно из ее главных преимуществ заключается в возможности обучения. Такая сеть многое умеет делать сама, например, она может искать коэффициенты связей между нейронами. Во время обучения сеть способна выявлять сложные зависимости между входными и выходными данными, самостоятельно выполнять обобщения, делать определенные выводы. Возможности использования нейронных сетей в современной науке крайне широки – от экономики и предсказания финансовых временных рядов до психодиагностики и идентификации личности человека всего по одной его фотографии.
- Расскажите о технологии распознавания лиц по фото, которую разработали у вас в N-Tech.Lab. Чем она отличается от своих аналогов?
Наш алгоритм – один из лучших в мире на сегодняшний день. Во всяком случае, в прошлом году его признали лучшим на организованном Вашингтонским университетом международном конкурсе The MegaFace Benchmark. Перед 100 командами стояла непростая задача — используя алгоритмы собственнои разработки, за 20 днеи научить их распознать наибольшее количество людеи из выборки объемом в 1 млн фотографии. Нам удалось обогнать команды от Google и Пекинского университета, располагающие несравнимо большим количеством мощностей. Но мы оказались быстрее и точнее всех.
Используя этот алгоритм мы с друзьями полгода назад запустили сервис FindFace, который является демонстратором данной технологии. По сути, это первое в мире приложение для знакомств в сети, использующее технологию распознавания лиц по фотографии. Алгоритм позволяет всего за 0,3 секунды найти конкретного человека в базе из 300 млн фотографии с точностью более 70%. Причем все это не требует больших вычислительных ресурсов.
Теперь достаточно сфотографировать понравившегося человека на смартфон, а затем отыскать его аккаунт в соцсетях и уже там познакомиться. Вдобавок, приложение позволяет посмотреть на всех людей, похожих на объект вашего поиска.
- Каких успехов уже удалось достичь этому стартапу? Как он будет развиваться дальше?
В мае этого года мы набрали 1 миллион пользователей. Для столь молодого проекта это весьма внушительная цифра. Месяц спустя мы внедрили сервис FindFace на рейв-фестивале Alfa Future People. Гостей мероприятия идентифицировали при помощи приложения, а после рассылали им сделанные фотографии в соцсети. Причем участие в эксперименте было добровольным и не нарушало конфиденциальности посетителей фестиваля.
Сегодня FindFace входит в топ-5 российских Hi-Tech стартапов, наиболее привлекательных для иностранных инвесторов по версии портала Techrepublic.com
Недавно мы анонсировали запуск облачной платформы для малого и среднего бизнеса FindFace.pro. Помимо базовых возможностей алгоритма сравнения и поиска по фотографиям, FindFace.pro, созданный специально для корпоративных клиентов, позволяет осуществлять распознавание лиц в видеопотоке. В зависимости от размера базы данных точность сопоставления лиц может доходить до 99%.
Российский предприниматель, инвестор Александр Кабаков родился 8 апреля 1987 года в Москве. Окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Политический менеджмент и связи с общественностью». В 2005 году создал совместно с Василием Бровко свой первый медиапроект – молодежный журнал Sreda.org, посвященный вопросам политики. С 2006 — менеджер и продюсер проектов в интернет-компании Newmedia Stars. Александр Кабаков продюсировал запуски таких проектов, как деловая газета «Взгляд», первый в Рунете видеочат «Preved.ru», издательство «Популярная литература», онлайн-игра «Дозоры» по мотивам одноименной книги С. Лукьяненко.
В 2007 году создал и в дальнейшем руководил информационно-аналитическим порталом РИА «Выборы», ставшим самой популярной площадкой в Сети по освещению избирательного цикла 2007-2008 года. C 2008 года в качестве консультанта работал с рядом государственных, общественных и медийных структур.
Активно интересуется технологическими новинками и миром кино.
- Как еще можно применять эту технологию в реальной жизни? Есть ли какие-то примеры удачного использования алгоритма?
— Конечно есть, и их число растет каждый день. К примеру, этой весной пользователи сети помогли правоохранительным органам опознать при помощи FindFace двоих людей, устроивших поджог многоквартирного дома в Санкт-Петербурге и попавших на запись камеры видеонаблюдения в лифте. А в августе с помощью FindFace журналисты оперативно установили личность московского предпринимателя Арама Петросяна, который захватил отделение «Ситибанка» в центре Москвы. Его страницу нашли в социальной сети «ВКонтакте», после чего передали информацию в правоохранительные органы. Позже информация о личности захватчика подтвердилась.
Также с помощью нашего приложения находят пропавших людей, владельцев потерянных документов, а сотрудники полиции уже раскрыли несколько «зависших» дел. Так что способов применения этой технологии уже сейчас существует великое множество.
- Вы один из сооснователей N-Tech.Lab. Как вы оцениваете ее перспективы?
— Сейчас технологии и коммуникации развиваются стремительными темпами, эта ниша предлагает большой простор для новых открытий, так что можно уверенно говорить о том, что это очень перспективное направление как для научных исследований, так и для бизнеса. В настоящее время мы оцениваем рынок сервисов распознавания лиц в три миллиарда долларов. К 2025 году он может вырасти до 13 миллиардов.
- Чем вы еще занимались, помимо нейронных сетей?
В последние годы я работал над проектами в сфере Digital. В 2010 мы с партнерами создали агентство digital-коммуникаций «Agency One», которое реализовало более сотни крупных проектов и обслуживало таких клиентов, как РЖД, «Аэрофлот», Deutsche Bank, ВТБ. Агентство участвовало в избирательной кампании кандидата в президенты Михаила Прохорова и создало сайт Совета Федерации, отмеченный министром связи Николаем Никифоровым в числе лучших интернет-площадок органов госвласти. В 2011 году я стал ментором и инвестором сервиса YouDo.com. Этот сервис получил премию Рунета-2012 и вошел в ТОП-50 российских стартапов по версии Pricewaterhouse Coopers и Digital October. В 2014 году – стал ментором и продюсером российской краудинвестинговой платформы StartTrack, с помощью которой 28 российских компаний привлекли от частных инвесторов уже свыше полумиллиарда рублей. Кроме того, я занимаюсь инвестициями, с 2013 года являясь управляющим партнером венчурного фонда Typhoon Digital Development.
- А как зародилась идея создания N-Tech.Lab?
— В 2015 году я познакомился с молодым разработчиком Артемом Кухаренко, который еще со времен обучения в университете занимался вопросом распознавания. В свободное от учебы время он разработал приложение на Android, которое распознает породы собак. Microsoft, кстати, только полгода назад заявил о таком приложении.
Когда он рассказал мне, что занимается нейронными сетями, мы с головой погрузились в процесс, а затем решили основать компанию, которая будет плотно заниматься разработкой решений в этой сфере. Затем 18 февраля 2016 года на основе алгоритма распознавания лиц был запущен сервис FindFace.
- Какие перспективы у технологии распознания лиц и нейронных сетей в целом? Чем займется N-Tech.Lab в ближайшем будущем?
— Мы видим огромный интерес к решениям на базе технологии N-Tech.Lab, и постоянно получаем заявки от клиентов со всего мира, сейчас таких заявок у нас уже более трехсот. Кроме того, запущено 30 успешных пилотных проектов, а также облачный сервис по распознаванию лиц, о котором я уже говорил.
Также N-Tech.Lab готовит целый ряд новых решений для банковской сферы, ритейла и индустрии развлечений. В ближайших планах — запуск SDK для сторонних разработчиков, а еще через несколько месяцев мы запустим сервис по распознаванию лиц для обеспечения безопасности на предприятиях.
Сейчас наши специалисты в лаборатории работают над оптимизацией алгоритма и увеличением точности. После этого они займутся распознаванием эмоций по фотографиям и работой над новым модулем, который сможет отличать живого человека от его фотографии. В сфере искусственного интеллекта нужно постоянно быть в движении, развиваться, чтобы первыми предлагать пользователям самые передовые продукты.