Не успеет испугаться. Российские крейсеры оснастят гиперзвуковыми крылатыми ракетами

Первым гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» получит тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота «Адмирал Нахимов». Его модернизация с заменой вооружения завершается в 2018 году. После «Нахимова» к стенке «Севмаша» встанет вернувшийся из Сирии флагман СФ «Петр Великий».

Гиперзвук дает российским ракетам статус абсолютного оружия — их удар невозможно отразить, пишет Defence.ru. Единственная система ПВО, способная сбивать цели на скоростях от шести тысяч километров в час и выше — С-500 «Прометей». Но она тоже российская и только приступила к испытаниям. Таким образом не надо обвешивать ракету станциями постановки помех, аппаратурой радиоэлектронной борьбы, придумывать замысловатую траекторию полета… Боеголовка нужного типа летит прямо к цели с быстротой, в два раза превышающей скорость пули, выпущенной из снайперской винтовки. 250 километров — стандартную дистанцию морской ракетной дуэли — «Циркон» преодолевает за 2,5 минуты. Противник не успевает испугаться.

Для достижения столь заманчивой цели конструкторам пришлось решить две сложнейшие инженерные задачи. Во-первых, сделать так, чтобы корпус 3М22 — заводской индекс «Циркона», — не разрушился от перегрева на бешеной скорости. Во-вторых, нейтрализовать облако раскаленной плазмы вокруг ракеты, которое в обычных условиях сжигает радиоантенны и ведет к потере контроля над изделием, пишет «Российская газета».

Летом 2012 года состоялись первые бросковые испытания «Циркона» с борта бомбардировщика Ту-22М3. Они закончились неудачей. Следующий запуск через год прошел успешно.

Наконец, в апреле 2016 стало известно, что испытания «Циркона» завершатся в 2017 году, а еще через год начнется серийное производство. В октябре 2015-го блогеры обратили внимание на объявленный «Севмашем» тендер на поставку 10 универсальных пусковых установок. В каждой помещается по восемь крылатых ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон». 10 установок вертикального пуска с 80 ракетами заменят 24 пусковых установки ПКР «Гранит», являющихся сейчас главным оружием «Адмирала Нахимова» и «Петра Великого». Цена контракта 2,5 миллиарда рублей, срок поставки — 2018 год.

Сочетание трех типов ракет: сверхзвуковых «Ониксов», гиперзвуковых «Цирконов» и дальнобойных «Калибров», — даст крейсерам невиданные доселе возможности. Помимо «Адмирала Нахимова» и «Петра Великого», потенциальными носителями «Цирконов» являются авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (тоже вооружен «Гранитами») и перспективные подлодки типа «Хаски».