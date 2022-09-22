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Общество > Технологии

Грант на износостойкость. Сибирские ученые продолжают эксперимент по ремонту дорог с помощью золы

25 апреля, 17:28
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Сибирские ученые остались недовольны результатами первого эксперимента по ямочному ремонту с использованием высокопрочного золобетона (материала на основе отходов ТЭЦ). Укладка материала проходила поздней осенью с нарушением технологии, поэтому покрытие изначально не идеально сцепилось и показало меньшую износостойкость, чем ожидалось, хотя и значительно превзошло по показателям обычный асфальт, сообщил ТАСС директор Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН Николай Ляхов.

Какие-то места поистерлись, видно, что не схватился раствор, наверное, потому что замерз — укладывали под снег практически. Какие-то участки, особенно там, где мы щебень добавили, вообще хорошо выстояли. Дальше надо резать его, проводить испытания, делать выводы, корректировать составы и снова пробовать, рассказал Ляхов.

Провести новый эксперимент с соблюдением технологии ученые планируют этим летом, но для этого сперва необходимо получить грант — денег на проект нет ни у института, ни у неоднократно высказывавшей заинтересованность в использовании золобетона мэрии Новосибирска.

По словам Ляхова, обычный асфальт, который сейчас используют для ямочного ремонта, «вылетает» после сильных ливней или первых заморозков. Золобетон ученых ИХТТМ СО РАН, который укладывали в непросушенные ямы и под снег, сохранился на дороге почти весь, ремонта требует только 25-30% покрытия.

Ранее планировалось, что разработка ученых будет опробована на полукилометровом участке бульвара Молодежи в Академгородке в виде сплошного полотна. На этот проект требовалось 870 тыс. рублей, готовность его финансировать высказывала мэрия Новосибирска. Однако из-за нехватки средств проект заменили ямочным ремонтом, оплатить который взялся частный инвестор. «Заплатки» из золобетона ученые сделали немного разными по составу, чтобы экспериментальным способом определить наиболее износостойкий.

Для ремонта дорожного полотна использовалась золобетонная смесь, в состав которой входит зола уноса, полученная от сжигания угля на новосибирской ТЭЦ-3. Целью эксперимента было исследовать прочность и морозоустойчивость золобетона в условиях реальной дорожной обстановки и особенностей климата.

Разработка ИХТТМ СО РАН будет представлена на форуме «Городские технологии», который пройдет в Новосибирске 26-27 апреля.

Автор

Олег Корин

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