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Общество > Технологии

Внутренний трафик. В России могут ограничить работу интернета с иностранными серверами

10 мая, 10:10
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Минкомсвязи РФ подготовило проект, согласно которому к 2020 году доля внутреннего трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна снизиться до 5%, сообщает в среду газета «Известия».

Инициатива описана в проекте «Цифровая экономика»: в разделе «Информационная безопасность» проекта уточняется, что сейчас этот показатель составляет 60%. Таким образом, Минкомсвязи хочет оставить российский трафик внутри страны, отмечает издание.

Источник на телекоммуникационном рынке рассказал газете, что сегодня основные точки маршрутизации интернет-трафика — Франкфурт, Стокгольм и Амстердам.

Стоимость подключения к сети там в семь раз меньше, чем в России. Это вызвано экономическими причинами — в первую очередь большой конкуренцией, передает РИА Новости.

В свою очередь, пресс-служба «Ростелекома» объяснила «Известиям», что ограничение в 5% необходимо для резервного маршрута для данных. В ведомстве отметили, что «изменение маршрутизации не станет большой проблемой для российских провайдеров — это недорого, и выполнить требование Минкомсвязи, когда оно поступит, будет несложно». В пресс-службе Минкомсвязи газете не стали давать комментариев.

Как заявил изданию директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин, безопасность и стабильность экономического развития страны находятся в обратной зависимости от иностранных информационных технологий, систем и платформ, и трафик не исключение.

Поэтому, по его словам, необходимо стремиться локализовать внутренние процессы, обходиться без заграничных серверов, однако снизить долю внутреннего трафика, проходящего через иностранные серверы, до 5% к 2020 году Щельцину представляется нереалистичным.

Автор

Олег Корин

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