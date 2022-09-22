Достичь согласия. Электронные трудовые введут в России в 2018 году

Электронные трудовые книжки начнут вводить в России с 2018 года. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец в интервью РБК в ходе Петербургского международного экономического форума.

Она пояснила, что сегодня Минтруд очень активно над этой темой работает, и, если удастся достичь согласия с работодателями и профсоюзами, электронные трудовые книжки появятся в России уже с 1 января следующего года. Голодец также добавила, что эта услуга сегодня очень востребована.

Ранее вице-премьер сообщала, что решение по переводу бумажных трудовых книжек в электронный формат не будет быстрым, то есть не произойдет моментальная отмена бумажных трудовых книжек.