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Общество > Технологии

Обогащенная служба. Ядерные отходы Арктики будут использовать в мирной энергетике

28 июня, 09:38
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Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) атомных подлодок, скопившееся в хранилище в губе Андреева Баренцева моря, будет использовано на атомных станциях. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на церемонии отправки первой партии ОЯТ на предприятие «Маяк» для дальнейшей переработки.

Отработавшее топливо не утилизируется, а отправляется на гражданскую «службу». Оно будет переработано для использования в реакторных установках на атомных станциях, сказал глава атомной госкорпорации.

Это возможно благодаря тому, что на АПЛ используется более обогащенное ядерное топливо. Из-за этого оно расщепляется не в полной мере, и современные разработки ученых позволяют использовать его и дальше, передает ТАСС.

В начале 1960-х годов в губе Андреева в Мурманской области была создана военная база ВМФ. Помимо обслуживания атомных установок подводных лодок Северного флота, здесь хранились радиоактивные отходы кораблей с ядерными энергетическими установками и судов обеспечения.

По данным Росатома выполнено около 45 научных исследований и разработок для обеспечения безопасных условий строительства и дальнейшей эксплуатации хранилища. Как рассказал журналистам руководитель проекта по международной технической помощи «Росатома» Анатолий Григорьев, для этого были разработаны и опробованы уникальные технологии.

По его словам, разработанные для хранилища в губе Андреева методы безопасного содержания, перегрузки и переработки ядерного топлива в дальнейшем могут быть использованы во всем мире. В частности, при консервации атомных станций, утилизации отходов их деятельности, а также при ликвидации накопленных ядерных отходов, в первую очередь в арктическом регионе.

Стоимость проекта составила около 250 млн долларов. Основную часть выделил Европейский банк реконструкции и развития.

В мае 2017 года в губе Андреева началась выгрузка ОЯТ из хранилища. 27 июня, состоялась отправка первой партии для дальнейшей переработки. На специализированном судне «Россита» на предприятие «Атомфлот» для дальнейшей доставки на предприятие «Маяк» были отправлены 9 контейнеров с опасными отходами. Всего в первую партию вошло около 350 тепловыделяющих сборок (ТВС) — металлических трубок, каждая из которых содержит от 15 до 22 кг ОЯТ.

Всего же в хранилище находится 22 тыс. ТВС. «Отсюда предстоит отправить еще 50 таких партий. По предварительным оценкам, на это уйдет 10 лет», — отметил Григорьев.

При этом новые отходы в губе Андреева складироваться уже не будут.

Автор

Олег Корин

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