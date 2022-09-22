Новые предприятия. На все компьютеры в России установят отечественные антивирусы

Проект программы «Цифровая экономика», разрабатываемый в России по распоряжению президента Владимира Путина, предусматривает предустановку российских антивирусных программ («Лаборатория Касперского», Dr.Web) на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории Евразийского экономического союза. Соответствующие законодательные инициативы чиновники намерены подготовить ко второму кварталу 2019 года.

Кроме того, предполагается, что к концу срока реализации программы (2024 год) доля иностранного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, закупаемого госорганами, должна снизиться до 50%, а программного обеспечения — до 10%, пишет РБК.

К этому времени 97% российских домохозяйств должны иметь широкополосный доступ в интернет со скоростью не менее 100 МБит/с, во всех российских городах с населением более 1 млн человек должно появиться устойчивое покрытие 5G, при этом 95% всего российского сетевого трафика должно будет маршрутизироваться через отечественные сети. Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных к этому моменту должна составить 10% (сейчас — менее 1%).

Также программа предполагает появление в РФ к 2024 году минимум десяти высокотехнологичных и конкурентоспособных на глобальном рынке предприятий в сфере высоких технологий и десяти «отраслевых/индустриальных цифровых платформ для основных отраслей экономики».

К этому моменту в стране должны успешно работать 500 малых и средних предприятий «в сфере создания цифровых технологий», а вузы будут выпускать по 120 тыс. специалистов в сфере IT в год. Кроме того, должны быть реализованы не менее 30 исследовательских проектов в области цифровой экономики с объемом бюджета не менее 100 млн рублей.

Вопросы финансирования в документе пока не прописывались. Они будут обсуждаться на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 5 июля. По словам экспертов, на нем правительство намерено предложить создать фонд цифровой экономики с ежегодным бюджетом 100 млрд рублей. Ранее о планах по созданию такого фонда заявлял помощник президента Андрей Белоусов.

По словам одного из участников разработки программы — председателя совета директоров Института развития информационного общества Юрия Хохлова, «значительная часть средств для реализации программы будет привлечена от бизнес-структур». Он добавил, что, «по данным экспертов рынка, инфраструктура разворачивания сетей 5G обойдется примерно в 900 млрд рублей, и эти средства будут вкладывать операторы “большой четверки”.

Обеспечение законодательной базы для реализации программы цифровой экономики станет одним из приоритетов работы российского парламента в предстоящую осеннюю сессию, заявила 3 июня журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Напомним, распоряжение разработать программу «Цифровая экономика» Путин отдал еще в декабре 2016 года. Первый вариант программы был отправлен в правительство в середине мая. Глава государства поручил доработать его к 1 июля.

На днях сообщалось, что в целом переход России к цифровой экономике оценивается экспертами в 185 трлн рублей (около 30,8% ВВП в год). При этом достать эти средства необходимо в сжатые сроки, так как «дверь» для промышленности и других секторов в новый тип экономики «стремительно закрывается».