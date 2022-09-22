Огневой полигон. На нижегородском полигоне испытали новейшую самоходную гаубицу

Артиллеристы Таманской и Кантемировской дивизий на боевых стрельбах впервые применят новейшую модификацию самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 2С19М2, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Уточняется, что стрельбы проходят на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц отработают развертывание и занятие огневых позиций, их маскировку и инженерное оборудование.

По программе стрельб артиллеристы будут выполнять боевые задачи различной степени сложности, сообщает «Российская газета». Это сосредоточенный и заградительный огонь, поражение колонн бронетехники и укрепленных командных пунктов условного противника.

Особое внимание будет уделено проверке скорострельности, дальности стрельбы и эффективности огня — главных качеств новых САУ.

К боевым стрельбам привлечены свыше тысячи военнослужащих и 300 единиц боевой техники — гаубицы «Мста-С», «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Град», а также минометные подразделения.

Стоит добавить, что самоходная гаубица «Мста-С» была разработана на «Уралвагонзаводе» в Екатеринбурге. Серийное производство боевых гусеничных машин началось в 2012 году, а в 2013-м состоялся их дебют на площадке выставки вооружения в Нижнем Тагиле.

Эта САУ может делать до 10 выстрелов в минуту. На сегодняшний день самоходная гаубица 2С19М2 является самым мощным оружием в своем классе.