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Общество > Технологии

Навык водолаза. Для подъема затопленной техники Северный флот восстановит уникальный кран

30 августа, 10:15
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Специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота (СФ) намерены восстановить самоходность уникального плавучего крана, который будет использован при подъеме техники с затопленного в годы Великой Отечественной войны в Арктике транспорта «Томас Дональдсон». Эта техника поставлялась в СССР по ленд-лизу, сообщил начальник УПАСР СФ капитан 1 ранга Владимир Горбань.

«В этом и следующем году будут проводиться работы по восстановлению самоходности плавкрана», — сказал он.

Операция по подъему техники, которую пытались доставить Советскому Союзу по ленд-лизу Соединенные Штаты Америки, — одна из наиболее сложных, проводимых спасателями СФ. Для этого сформирован целый судоподъемный отряд, в который вошли килектор КИЛ-143, катер «Спасатель Кононенко» и плавкран ПК-7500, передает ТАСС.

На плавкране моряки освоили работу грейферной установки — черпак, прицепляемый к грузоподъемному крану и служащий для захвата и выгрузки поднимаемого краном материала. ПК-7500 имеет огромный ковш, который с глубины 70 метров может поднимать металлоконструкции, что и происходило на «Томасе Дональдсоне» во время расчистки верхней палубы затопленного судна.

«Вообще этот плавкран — уникальный. Был раньше самоходным, доходил своим ходом до Новой Земли. Гак может опустить почти на 100-метровую глубину, у крана есть грузовая площадка, на которую можно опустить до тысячи тонн груза», — рассказал Горбань.

Начальник управления отметил, что подъем артефактов — дело для спасателей второстепенное, хоть и нужное.

«Самое главное — отработка профессиональных навыков водолазов и операторов необитаемых подводных аппаратов в условиях открытого моря. Одно дело — работа в заливе, где если и не комфортные, то достаточно удобные условия. И совсем другое — в море, где в любой момент может подняться зыбь», — сказал он.

Американский транспортный грузовой корабль «Томас Дональдсон» («Thomas Donaldson», судно типа «Либерти») был построен в 1944 году. Входил в состав одного из последних конвоев, отправленных союзниками по антигитлеровской коалиции в Советский Союз. Он шел вокруг Европы в Мурманск с грузом техники, включая паровоз и танки, а также оружия и боеприпасов — часть уже поднята и передана в музеи. Транспорт был торпедирован германской подлодкой в марте 1945 года. Погибшее судно находится в районе западной оконечности острова Кильдин недалеко от входа в Кольской залив, оно затонуло на глубине 55 метров.

Автор

Олег Корин

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