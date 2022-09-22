Первые в мире. Столичные пожарные отработали подачу пены на самое высокое здание в Европе

Столичные пожарные впервые в мировой практике отработали технологию подачи пены на высоту 374 метра в ходе учений в самом высоком в Европе сооружении — башне «Восток» в Москва-Сити; для этого им пришлось в полной экипировке весом до 20 килограммов подниматься на 95 этаж здания.

Как рассказал представитель МЧС, главным образом спасателям предстояло определить в данных условиях возможности подачи воды и пены к очагу пожара, а также выяснить физические возможности сотрудников при подъеме на максимальную высоту башни.

«Сегодня впервые в мировой практике была отработана подача пены на такую высоту. Наши подразделения подтвердили, что они готовы к тушению пожаров не только на земле, но и на больших высотах, в частности, на самой высокой отметке в Европе», — рассказал РИА Новости руководитель учений Юрий Жуковский.

Башня «Восток» — один из корпусов комплекса «Башня Федерация» в деловом центре «Москва-сити». Башня является самым высоким сооружением в Европе: ее высота составляет 374 метра — это ровно 95 этажей. Если она загорится, пламя, скорее всего, будет видно из любой точки города. Площадь помещений башни тоже огромна — 443 тысячи квадратных метров. Это почти 63 футбольных поля.

В случае пожара в этом гигантском здании придется привлечь лучшие силы столичных спасателей. На учения к подножию небоскреба приехали 130 сотрудников МЧС и около 30 единиц самой современной техники. Как и положено на местах крупных ЧП, был развернут штаб, где серьезные мужчины в касках и с рациями руководили ходом учений. В ходе учений были отработаны четыре способа подачи огнетушащих веществ. Первый, классический способ — это подача воды с использованием мотопомп. Чаще всего обычный человек, если его спросить про методы тушения пожаров, приведет в пример именно этот способ.

Следующий эксперимент заключался в подаче газонаполненной пены на отметку 373 метра с использованием установки «Sky CAFS», пожарный насос которой способен производить 40 литров пены в секунду. Установки предназначены как для тушения классическими способами, так и с применением воздушно-механической пены, которая образуется в автомобиле.

«Это система пенообразования с использованием сжатого воздуха. Принцип действия заключается в следующем: к смеси воды и пенообразователя подмешивается воздух, при этом сжатый воздух образует пузырьки пены, которые подаются в очаг пожара», — рассказал представитель штаба учений.

Он отметил, что плотная и стабильная структура пены очень эффективна при тушении, образовывает на поверхности горючих материалов изолирующие барьеры, что препятствует распространению очага.