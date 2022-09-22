В яблочко. Российские оружейники создали самую дальнобойную в мире винтовку

Российские оружейники создали снайперскую винтовку, с помощью которой установили новый мировой рекорд по дальности и точности поражения цели.

Винтовка СВЛК-14С «Сумрак» бьет «в яблочко» на расстояние 4178 метров. Испытания прошли на полигоне в Калужской области. Об этом сообщает радиостанция Sputnik.

Уникальное оружие разработано и создано конструктором Владиславом Лобаевым. Для того, чтобы побить мировой рекорд — 4 157 метров, установленный с помощью винтовки М-300 американского производства, российским инженерам пришлось модернизировать «Сумрак», сообщает «Российская газета». Кроме того, был изменен патрон.

«Новая модель имеет усиленный многослойный сэндвич из углепластика, кевлара и стекловолокна, и специально рассчитана на использование с таким мощным боеприпасом, как Cheytac. Также, для большего усиления конструкции, в ложу интегрировано длинное алюминиевое шасси», — сообщается на официальном сайте компании производителя.

Модернизация позволила российским оружейникам разогнать пулю весом 30 граммов до начальной скорости 1 100 метров в секунду.

Останавливаться на достигнутом результате конструкторы из Тарусы не намерены. «В ближайшие дни планируем улучшить свой собственный рекорд и установить его на уровне 4 200 метров», — заявил Владислав Лобаев.

Российская винтовка СВЛК-14С «Сумрак» предназначена для сверхдальней стрельбы. Модель, с помощью которой удалось установить рекорд, пока эксклюзивна. Ее стоимость составляет около двух миллионов рублей.