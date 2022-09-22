Карликовая звезда. Астрономы обнаружили планету, пригодную для жизни

Специалисты Обсерватории Ла-Силья в Чили с помощью 3,6-метрового телескопа обнаружили, что «тихая» красная карликовая звезда Ross 128 имеет небольшую скалистую экзопланету, температура поверхности которой может быть близкой к этому показателю на Земле, передает EurekAlert со ссылкой на статью в научном журнале Astronomy & Astrophysics.

Как пояснили астрономы, большинство красных карликовых звезд, включая Проксиму Центавра, подвержены мощным вспышкам, из-за которых на планеты, которые могут вращаться вокруг них, падают высокие дозы ультрафиолетового и рентгеновского излучения, сообщает «Российская газета». А это является препятствием для возникновения жизни.

Однако звезда Ross 128 обладает относительно маленькой активностью, а потому и ее планета, располагающаяся на оптимальном расстоянии от своего солнца, может быть местом, пригодным для жизни, считают ученые.

Для сравнения: Ross 128 получает лишь в 1,28 раза больше излучения, чем наша Земля. Температура на ее поверхности, предположительно, лежит в диапазоне от минус 60 до 20 градусов Цельсия.

«Открытие основано на десятилетнем опыте интенсивного мониторинга HARPS (спектрограф High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) вместе с самыми современными методами сбора и анализа данных. Только HARPS продемонстрировал высочайшую точность на протяжении 15 лет работы», — отметил специалист из Женевского университета (Швейцария) Никола Астудильо-Дефру.