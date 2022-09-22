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Общество > Технологии

Излечимы тотально. Онкологи обещают побороть рак через 15-20 лет

Ростов-на-Дону
28 января, 13:57
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На встрече онкологов и страховщиков, прошедшей в Ростове и посвященной доступности лечения онкологических заболеваний, специалисты рассказали, когда будут полностью излечимы основные виды рака. Как оказалось, благодаря последним достижениям науки и медицины, ждать осталось недолго.

Уже через 15-20 лет такие наиболее широко распространенные онкозаболевания, как рак молочной железы, кишечника, желудка и легкого станут излечимы тотально, рассказал «Российской газете» представитель российского онкологического научного центра имени Блохина, зампредседателя профильной комиссии по специальности «онкология» Минздрава России Дмитрий Борисов.

В качестве примера он привел ситуацию с раком молочной железы. Если болезнь диагностирована на ранней стадии, и женщина вовремя попала к специалистам, то шанс излечиться у нее очень высок. В России уже сейчас примерно 65 процентов женщин переживают пятилетний порог после постановки страшного диагноза. В некоторых странах рак молочной железы и вовсе излечивается в 90 процентах случаев, и Россия вполне может их догнать по этому показателю.

«У меня есть пациентка, которой диагностировали неоперабельную четвертую стадию рака молочной железы с метастазами в печени и костях. Когда женщина попала к нам, проводилось клиническое исследование препаратов, подходивших под ее класс опухоли. В результате лечения был получен 100-процентный эффект: уничтожена первичная опухоль и метастазы. Специалисты даже усомнились в правильности изначального диагноза. Делалось несколько пересмотров, которые его подтвердили. Позитивный настрой пациентки также помог ей восстановиться», — отмечает Дмитрий Борисов.

В качестве наиболее перспективных разработок в онкологии специалисты выделяют иммунотерапию рака.

Раковая клетка зачастую закрыта своеобразной «шапкой-невидимкой» от нашего иммунитета, и долго никто не мог понять, почему довольно мощная иммунная защита не может справиться с ней. А недавно выяснилось, что на поверхности опухолевой клетки имеются рецепторы, которые защищают ее от контакта с клетками иммунной системы. Когда лимфоцит, приближается, чтобы уничтожить ее, рецепторы раковой клетки соединяются с рецепторами на его поверхности и активируют процесс программированной гибели лимфоцита. Это своеобразный защитный механизм: раковая клетка жалит клетки иммунной системы, как медуза. Когда этот процесс был изучен, ученые создали препараты, закрывающие опасные рецепторы, и лимфоциты теперь могут беспрепятственно атаковать и уничтожать раковую клетку. Результаты ошеломляют. Например, если раньше пятилетний рубеж переживало 18-20 процентов больных раком легкого, то после применения этой технологии их доля выросла до 80 процентов, рассказал Дмитрий Борисов.

Между тем в России ежегодно диагностируется более 500 тысяч новых случаев заболевания раком. Каждый год умирает около 300 тысяч онкобольных. Из-за того, что пока не все россияне имеют доступ к современным медицинским технологиям, каждый третий больной, которому ставится диагноз «рак», погибает в течение первых 12 месяцев. 47 процентов онкозаболеваний диагностируются у россиян трудоспособного возраста. 46 процентов пациентов, которые погибают от рака, тоже относятся к этой категории.

Везде свои особенности. На юге высокая инсоляция, поэтому имеется повышенный риск заболевания раком кожи. В северных территориях чаще выявляется рак желудка. Чтобы обезопаситься от этой страшной болезни, не нужно «сжигать» себя в соляриях и на солнце, особенно после 40 лет. Также следует употреблять в пищу клетчатку, стимулирующие работу кишечника. Это снизит риск заболевания раком. Нужно понимать, что многое зависит от ранней диагностики. Поэтому каждому человеку после 40 лет необходимо проходить соответствующее обследование. Таким образом можно предупредить развитие 75 процентов всех онкозаболеваний. Также стоит помнить, что в России в среднем до 80 процентов затрат на лечение рака покрывается за счет бюджетных средств. Но, к сожалению, не все пациенты знают об этом, отмечает Дмитрий Борисов.

Автор

Олег Корин

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