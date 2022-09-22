Браслет безопасности. Российские военные части оснастят «умными часами»

Минобороны России приступило к оснащению военных частей интегрированным комплексом защиты «Стрелец-Часовой». Он представляет собой браслет, внешне напоминающий Apple Watсh, и объединяет в себе системы обнаружения и обработки информации, пишет газета «Известия».

Система была спроектирована совместно с Управлением службы войск и безопасности военной службы специально для охраны стационарных военных объектов. С помощью устройства военнослужащие, например, смогут своевременно сообщать о нападениях на пост и других происшествиях.

Данные будут передаваться по защищенному каналу цифровой связи. При этом солдаты смогут получать распоряжения и приказы военного начальства.

В Минобороны ожидают, что внедрение новой системы позволит повысить уровень охраны военных объектов. Первыми новый девайс получат части, дислоцированные в Крыму. Это объясняется тем, что после присоединения полуострова к России на нем сохраняется высокая диверсионная угроза.

Кроме того, умными часами-браслетами должны быть оснащены все военные объекты Восточного военного округа, в том числе расположенные на Курилах. Об этом еще в 2016 году сообщал Спецстрой.

Также сообщалось, что комплекс уже применяется для охраны важнейших военных объектов, например Национального центра управления обороной России в Москве, а также парка «Патриот» в Кубинке.

В феврале этого года стало известно, что «умные часы-браслеты» дистанционной системы охраны «Стрелец-Часовой» имеют все военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), задействованные в обеспечении безопасности охраняемых объектов.

Помимо вооруженных сил интерес к устройству проявили МВД и Росгвардия, передавало РИА «Новости».

Новый гаджет был показан на Международном военно-техническом форуме «Армия-2016» в Подмосковье. «Стрелец-Часовой» обеспечивает устойчивую связь на расстоянии до 50 километров от штаба. В каждый браслет встроен модуль системы ГЛОНАСС, который позволяет отслеживать местонахождение носителя. Система способна работать при температурах до минус 50 градусов. В Минобороны уверяют, что на сегодня данный комплекс не имеет аналогов. Общая стоимость контракта по разработке, производству и поставке интерактивных браслетов составит почти 700 млн рублей.