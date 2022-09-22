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Общество > Технологии

Антимонопольные дела. Сотовые операторы отменят плату за входящие звонки в роуминге по России

08 августа, 12:39
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МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») отменяют плату за входящие звонки в поездках по России.

Так, «Вымпелком» отменит плату с 20 августа. Ранее входящие в поездках по России стоили пять рублей за минуту. Отмечается, что с апреля исходящие звонки, смс и интернет-трафик также тарифицируются по ценам домашнего региона.

Для большинства абонентов «Мегафона» входящие звонки станут бесплатными до первого сентября, для оставшихся — в первой половине сентября, передает РИА Новости.

В МТС не назвали точной даты отмены платы за входящие звонки по России. В компании отметили, что это произойдет в ближайшее время.

Федеральная антимонопольная служба поддержала решение операторов, пообещав учесть эти действия при вынесении вердикта по делам о внутрисетевом роуминге.

Год назад ФАС предписала операторам «большой четверки» (включая Tele2) до 15 декабря исполнить предупреждение по вопросу необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России. Это фактически означало его отмену.

В марте ведомство возбудило антимонопольные дела в отношении операторов «большой тройки», сочтя представленные ими отчеты не соответствующими требованиям.

В июне ФАС продлила рассмотрение дел до 28 декабря из-за необходимости получения дополнительных доказательств.

Автор

Олег Корин

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