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Общество > Технологии

Столетняя гарантия. Донские ученые разработали сверхпрочный кирпич с шумозащитой

03 сентября, 17:13
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Ученые Донского государственного технического университета разработали инновационный кирпич, который обладает сверхпрочностью и шумозащитными характеристиками. В отличие от аналогов он не подвержен ветровой эрозии, а также не боится пыли, сажи и воды. Срок службы строительного материала составляет от 50 до 100 лет.

— Мы выявили новый вид сырья, на основе которого можно производить экологически чистый, очень прочный и долговечный кирпич на территории России из местной и доступной сырьевой базы, — сообщила автор разработки Марина Орлова.

Работы по поиску сырья длились пять лет и за это время ученые исследовали глину из 25 месторождений, сообщает «Российская газета». В итоге для изготовления кирпича подошла наноармированная аргиллитоподобная глина, которая распространена в Ростовской области и на Северном Кавказе. Другим ингредиентом сверхсвойств является специальная минеральная добавка. Ее рецепт пока не раскрывается.

По мнению изобретателей, расчетная себестоимость нового кирпича примерно в три-четыре раза ниже, чем у зарубежных аналогов. Инновационный кирпич можно будет использовать как при постройке зданий, так и при облицовке фасадов.

Кроме кирпича с помощью новой технологии можно будет изготавливать тонкую черепицу, фасадные плиты, керамогранит, бронекерамику и наноструктурированную керамику.

Автор

Олег Корин

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