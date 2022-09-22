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Общество > Технологии

Мир роботов. Аналитик рассказал, какие профессии перестанут быть востребованными

25 сентября, 08:49
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Подготовка специалистов для элитных сфер IT, связанных с аналитикой Больших данных, облачными технологиями и суперкомпьютерами, нуждается в кардинальных изменениях. Такое мнение высказал руководитель лаборатории облачных технологий и аналитики Больших данных научно-исследовательского объединения РЭУ им. Г.В. Плеханова, директор лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований, профессор Владимир Кореньков.

По его мнению, с требованиями рынка обычных офисных технологий российские университеты справляются, а вот подготовка выпускников для мега-проектов остается на низком уровне, сообщает РИА Новости.

«К нам приходят выпускники разных российских вузов, и все они совершенно не подходят для решения очень масштабных задач», отметил он.

Директор лаборатории подчеркнул, что для изменения ситуации в университетах необходимо радикально обновить инфраструктуру и серьезно работать с кадрами.

«Во-первых, в университетах нет современной инфраструктуры и высокотехнологичного оборудования, на котором могли бы качественно обучаться студенты. Во-вторых, семинаристы и технические специалисты должны не “отсиживаться” в университете, а сами принимать активное участие в лучших IT-проектах, иначе они не смогут научить чему-то новому своих студентов. Аналогично с лекторами: эти люди должны быть продвинутыми IT-специалистами, а не просто теоретиками. В-третьих, сами стандарты образования не соответствуют должному уровню, поскольку эти стандарты физически не могут часто меняться», пояснил он, высказав мнение, что в IT-технологиях вообще не должно быть образовательных стандартов.

Профессор Кореньков пояснил, что если раньше, читая лекции первокурсникам, он мог с уверенностью сказать, какие направления будут востребованы после их выпуска из вуза, то теперь такой уверенности «нет и быть не может».

При этом глава лаборатории привел показательный пример. В настоящее время считается, что web-программист и web-дизайнер востребованные и перспективные профессии. Между тем, собеседник агентства полагает, что через 5-6 лет эти профессии будут практически не нужны.

«Для того чтобы создавать порталы и сайты, уже не надо быть профи. Те инструментальные средства, которые есть, через несколько лет выйдут на такой уровень, что любой дилетант сможет справиться с этой задачей», добавил он.

Он напомнил, что 3-4 года назад в стране наблюдался высокий спрос на работников колл-центров, требовалось более 300 тысяч таких специалистов. Сейчас их функции успешно выполняют роботы, а компании повсеместно увольняют сотрудников колл-центров.

Профессор Кореньков разделяет мнение, что развитие Больших данных приведет к исчезновению многих профессий: «Пока нам трудно доверить искусственному интеллекту руль автомобиля, штурвал самолета и скальпель хирурга, но через 10 лет практически во всех странах мира будет законодательно запрещено, чтобы человек водил автомобиль, управлял самолетом и делал операции». 

Об этом надо серьезно думать, когда заходит речь о позиционировании студентов в сфере IT, полагает он.

«С большой степенью вероятности могу предположить, что одно из самых верных направлений, куда нужно двигать наших учащихся – аналитика Больших данных и более широкое направление – “дата-сайнс” (Data science, наука о данных) », подчеркнул ученый, добавив, что ни один российский университет не готовит специалистов в этом направлении.

«Это и аналитика Больших данных, и управление Большими данными, это огромная эко-система, в которую надо погружаться не менее 5-6 лет», пояснил он.

Между тем, по мнению профессора, молодые российские разработчики имеют отличительные черты, которые позволят им весьма преуспеть в Data science.

«Выпускники российских вузов отлично справляются с нестандартными задачами в области IT, в то время как иностранные студенты, в частности из Индии и Китая, проявляют более системный подход и усидчивость», заключил Кореньков.

Автор

Олег Корин

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