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Общество > Технологии

Срок за репост. Интернет-отрасль попала в зону пристального внимания российских властей

29 декабря, 10:43
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Интернет-отрасль давно попала в зону пристального внимания российских властей, и уходящий год не стал исключением: появились и были реализованы законодательные инициативы, многие из которых лягут тяжелым грузом на плечи операторов, говорили и отраслевые эксперты, и сами компании.

В результате операторы вынуждены будут повышать тарифы — некоторые из них уже предупредили об этом абонентов. Пока удорожание услуг будет связано с повышением НДС с 1 января и составит 2-5%, сообщил РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, но в дальнейшем, по его словам, возможен и новый виток роста цен – уже из-за исполнения требований законов.

Власти в текущем году не только предлагали новые законы, они внимательно следили за исполнением принятых – что тоже порой сказывалось на участниках рынка. Под прицел попали многие компании: и популярный мессенджер Telegram, оказавшийся под блокировкой Роскомнадзора, и Google — получивший штраф за неисполнение закона о фильтрации поисковой выдачи от запрещенной информации.

В Роскомнадзоре не забывали про Facebook и Twitter – ведомство в середине декабря направило обеим компаниям письма-требования о предоставлении информации, локализованы ли базы персональных данных их пользователей в РФ. Роскомнадзор ждет ответа до 17 января, после чего у ведомства появятся основания для возбуждения административного дела.

Принятый в 2016 году пакет антитеррористических законов начал приносить «плоды» в этом году. Мессенджер Telegram, отказавшись год назад от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений – так называемых ключей дешифрования, с апреля начал блокироваться Роскомнадзором на территории России.

Блокировка Telegram вызвала большую волну негатива против Роскомнадзора, в частности, потому, что блокировка мессенджера затронула работоспособность и других сервисов. Telegram для обхода блокировки стал использовать различные IP-адреса Amazon и Google, блокируя которые, ведомство заодно невольно ограничивало доступ к другим ресурсам, размещенным на этих же IP-адресах. Так, проблемы с доступностью были замечены в Viber, «ВКонтакте», «Яндексе», Twitter, Facebook, «Одноклассниках» и т.д.

Представители крупнейших интернет-компаний назвали попытки заблокировать Telegram в России ударом по всему рунету и заявили о необходимости изменения механизма блокировок. В настоящее время у многих пользователей Telegram продолжает работать. В Роскомнадзоре, в свою очередь, отмечали, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.

Не обошлась без правонарушений и крупнейшая технологическая компания Google. Роскомнадзор в конце октября уличил компанию в неисполнении закона, обязывающего поисковые системы подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Соответствующий закон вступил в силу 1 октября.

Компания провела переговоры с регулятором и выразила желание соблюдать российское законодательство. Однако за желанием не последовали конкретные действия – Роскомнадзору пришлось завести административное дело и выписать штраф компании в размере 500 тысяч рублей, в случае неуплаты которого служба грозила выписать еще один. В крайнем случае, Роскомнадзор не исключил блокировку Google путем внесения поправок в соответствующий закон.

Компания, выждав какое-то время, решила все-таки не шутить с надзорным ведомством и оплатить штраф. При этом пока так и неясно, подключится ли Google к реестру.

В январе неприятности могут возникнуть у Twitter и Facebook: 17 января им предстоит отчитаться перед Роскомнадзором о выполнении требования закона о хранении персональных данных российских пользователей на территории РФ. Два года назад из-за нарушения этого закона Роскомнадзор заблокировал соцсеть LinkedIn.

Уходящий год был богат и на новые законодательные инициативы, направленные на регулирование интернет-среды. Настоящим предновогодним сюрпризом для отрасли стал внесенный сенаторами в середине декабря в Госдуму законопроект о защите Рунета. Его авторы поясняли, что проект направлен на создание в РФ инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность Рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной сети.

Цель проекта — минимизировать передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Документ предполагает также проведение регулярных учений по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета. А на случай его блокировки планируется создать дублирующую инфраструктуру — национальную систему доменных имен.

На случай, если властям самим потребуется ограничить доступ к каким-то ресурсам, на сетях операторов законопроектом предлагается установить технические средства, определяющие источник передаваемого трафика. Причем операторам за это платить не придется — технические средства будут устанавливаться за счет Роскомнадзора.

Вице-премьер РФ Максим Акимов подчеркивал, что законопроект не направлен на контроль трафика или ограничение российских пользователей в глобальной сети, а призван обеспечить стабильную работу Рунета в кризисных условиях, которые могут возникнуть как по техническим, так и по политическим причинам.

Акимов заверял, что законопроект не повлечет для операторов связи «фатальных затрат», основные расходы профинансирует бюджет РФ. При этом бюджетные затраты будут весьма весомыми, подсчитал экспертный совет при правительстве РФ.

По оценке экспертов, только единовременные затраты могут достичь 25 миллиардов рублей на исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание и ведение реестра точек обмена трафика, расширение штата подведомственных Роскомнадзору структур и проведение учений.

Кроме того, потребуются компенсации операторам связи в случае нарушений работы сети, риск которых оценивается участниками отрасли как высокий, считают эксперты. Их следует предусмотреть в федеральном бюджете на уровне до 10% от объема рынка, то есть 134 миллиарда рублей в год.

Эксперты отмечают также, что проект существенно расширяет полномочия Роскомнадзора, что частично противоречит действующему законодательству, к тому же в нем есть технически невыполнимые требования. Впрочем, документ еще будут дорабатывать: правительство РФ хочет гармонизировать его с аналогичным проектом, разработанным Минкомсвязью еще в 2016 году.

О необходимости доработки проекта заявили и операторы: в частности, они просят уточнить технические параметры маршрутизации трафика, а также определить, кто будет финансировать достройку сетей, чтобы такая маршрутизация была возможна.

Другой нашумевшей инициативой в уходящем году стал пакет законов о частичной декриминализации 282 статьи Уголовного кодекса РФ об экстремизме, в частности — репостов в интернете.

Разработать такой законопроект попросил сам бизнес – в августе Mail.ru Group (владеет соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники») направил в Госдуму просьбу инициировать внесение законопроекта об амнистии осужденных за активность в соцсетях, в частности — за лайки и репосты. Этому предшествовало возбуждение нескольких громких уголовных дел за мемы и репосты в соцсети «ВКонтакте».

Согласно законопроектам, внесенным президентом РФ и уже одобренным Советом Федерации, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Эта норма будет касаться, в том числе, и тех, кто впервые сделал репост материала, публикация которого, по решению суда, могла возбуждать ненависть либо вражду, а также унизить человеческое достоинство.

Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. В действующем законодательстве уголовное дело может возбуждаться и в отношении человека, ни разу не наказывавшегося за возбуждение вражды в административном порядке.

В конце декабря в первом чтении был принят проект закона об ограничении на уровне 20% доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России. Сейчас в реестр Роскомнадзора включены четыре новостных агрегатора: «Новости Mail.ru», СМИ2, «Яндекс.Новости» и «Рамблер/новости». Агрегатор Google News при этом не входит в реестр Роскомнадзора — его посещаемость ниже установленного законом порога в 1 миллион посетителей в сутки.

В Минкомсвязи РФ не видят смысла в законопроекте: новостные агрегаторы берут информацию из зарегистрированных СМИ, на которые и так распространяются указанные ограничения, говорил замглавы министерства Алексей Волин. Глава профильной ассоциации РАЭК Сергей Плуготаренко говорил, что ограничение иностранного капитала в новостных агрегаторах избыточна и окажет негативное влияние на инвестиционный потенциал российской интернет-индустрии.

Между тем, Mail.Ru Group не ожидает негативного влияния на компанию от принятия закона — компания готова провести реструктуризацию сервиса новостей. На Rambler принятие закона не окажет влияния, говорили в компании. «Яндекс» заявлял, что рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей, если будет принят закон.

В октябре в Госдуму поступил еще одни проект – он определяет понятие «большие пользовательские данные» (big data), устанавливает порядок их сбора, передачи и обработки. Автор проекта отмечал, что ежедневно пользователи оставляют о себе в интернете огромный массив обезличенной информации, которую принято называть «большими пользовательскими данными». Эти данные позволяют определять отдельные пользовательские характеристики, которые потом используются операторами big data для собственных целей либо передаются другим заинтересованным лицам безвозмездно или за плату.

А Минкомсвязь в ноябре подготовила поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАПП) о штрафах для операторов и обработчиков персональных данных за их утечку, а также создание общедоступных баз таких данных.

Автор

Олег Корин

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