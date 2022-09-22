Раунд финансирования. Онлайн-ритейлер впервые продаст акции на российской краудинвестинговой площадке

Основатель онлайн-бутика детской одежды Little Gentrys Максим Фалдин объявил о намерениях создать акционерное общество, выпустить и продать 14400 акций с целью привлечения 60 млн рублей в капитал компании. Впервые в России на краудинвестинговой площадке StartTrack можно будет онлайн инвестировать в капитал компании малого бизнеса.
Максим Фалдин, основатель онлайн-бутика детской одежды Little Gentrys, объявил о намерении создать акционерное общество и выпустить акции, чтобы привлечь новый раунд финансирования. Предприниматель рассчитывает привлечь 60 млн рублей в обмен на 14400 привилегированных акций. Привлечение инвестиций будет происходить на краудинвестинговой площадке StartTrack (ООО «Старттрек») — инвесторам не потребуется брокерский счет, а минимальная сумма инвестиций составит 100 тысяч рублей. Это первый на российском финансовом рынке случай, когда частные инвесторы смогут в режиме онлайн инвестировать в капитал непубличной компании. Представитель StartTrack подчеркивает, что приобрести акции сможет определенный круг инвесторов, которые зарегистрировались и получили аккредитацию на площадке.
Сделка будет структурирована как договор специализированного займа с ООО «Джентрис», в соответствии с которым часть средств каждого инвестора будет конвертирована в акции в течение 6-9 месяцев с момента перечисления средств на счет компании. Оставшаяся часть средств будет выплачена инвесторам в течение 2-2,5 лет с начислением доходности.
Лид-инвестором выступил финансист Денис Темник, который ранее работал заместителем финансового директора по экономике ГК «Нефтегазиндустрия» (группа владеет одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России), а также управлял процессом бизнес-планирования более чем 60 дочерних предприятий НК «Роснефть». Он провел собственный анализ компании, согласовал оценку, условия акционерного соглашения и устава, инвестировал 6 млн рублей. Одной из приоритетных задач синдикатора будет контроль за соблюдением прав других инвесторов.
По словам гендиректора StartTrack Константина Шабалина, разработанный площадкой механизм снизит порог входа и упростит процесс инвестирования в капитал.
Многие частные инвесторы не могут инвестировать в капитал растущих компаний, потому что большинство из них имеют форму ООО, следовательно, не могут иметь более пятидесяти участников и не заинтересованы в чеках ниже миллиона рублей. К тому же не у всех инвесторов есть опыт и ресурсы, чтобы оценить бизнес и правильно оформить сделку. Мы решили эти проблемы. Форма АО обеспечит неограниченное количество участников, низкий чек и, следовательно, возможность диверсификации, синдикатор поможет инвесторам оценить и контролировать компанию, а технологии площадки позволят заключать сделки не выходя из дома. Это совершенно новые правила игры.
Обычно краудинвестинг работает следующим образом: компания, которой нужно финансирование, размещает информацию о себе на сайте StartTrack. Инвесторы проверяют финансовые показатели и документы компании, при желании встречаются с собственником и обычно инвестируют онлайн по прямому договору займа под 17-25% годовых. Доходность каждого проекта рассчитывается индивидуально. По данным StartTrack, совокупной объем привлеченных инвестиций составляет более 2 млрд рублей, а в каждую размещенную на площадке компанию инвестируют в среднем 52 человека.
В настоящее время площадка StartTrack, как и большинство других российских краудинвестинговых площадок, специализируется в основном на займах — лишь 14% совокупного оборота площадки приходится на инвестиции в капитал. Однако, по словам представителя площадки, в StartTrack хорошо осознают все слабые и сильные стороны различных видов инвестиций, и с момента запуска площадки в 2014 году планировали создать инструмент финансирования в капитал, доступный широкому кругу инвесторов. До конца 2018 года площадка планирует предложить инвесторам онлайн инвестировать в капитал около 10 компаний малого и среднего бизнеса.
Максим Фалдин основал интернет-магазин детской одежды Little Gentrys в 2014 году, когда отошел от дел в торговой платформе Wikimart. По словам предпринимателя, ниша детского фэшн-ритейла была выбрана удачно — проект быстро приобрел лояльных покупателей, вышел на операционную прибыль, а в 2017 году оборот магазина превысил 200 млн рублей. С середины 2016 года компания уже привлекла на площадке StartTrack 80 млн руб в виде займов на закупку товара.
«Три года мы развивались на собственные и заемные средства — наладили поставки 80 европейских марок, построили операционную структуру, ERP-систему, контактный сервис и службу доставки, очень хорошо поняли этот рынок. Но самое главное, что нам удается поддерживать высокую маржинальность и устойчивый рост числа постоянных клиентов. По расчетам, нам достаточно иметь 18 тысяч постоянных клиентов, чтобы достичь оборота в 1 млрд рублей. Несмотря на необходимость делиться доходом от роста стоимости компании, мы приняли решение привлечь инвестиции в капитал. Такая форма позволит снизить риски при долгосрочном финансовом планировании, эффективно использовать оборотные средства и развиваться быстрее», — объясняет Фалдин. Он рассчитывает, что Little Gentrys достигнет оборота в 1 млрд рублей в 2021 году.
Число акционеров компании, исходя из объема раунда и размера минимального чека, может превысить 500 человек. Одним из ключевых условий для успешного взаимодействия между таким количеством инвесторов и компанией в StartTrack считают привлечение лид-инвестора, который проведет собственный анализ бизнеса, будет выступать в интересах миноритарных акционеров в совете директоров и исполнять обязанности по контролю за работой компании.
Как лид-инвестор, Денис Темник получит акции того же типа и выпуска, что и другие инвесторы. При этом, условия акционерного соглашения подразумевают защиту для всех миноритарных акционеров, владеющих акциями конкретного типа и выпуска. К примеру, синдикатор не сможет единолично продать собственную долю в течение пяти лет, а основатель компании, в свою очередь обязан при продаже собственной доли договориться о продаже акций всех инвесторов на тех же условиях, либо — выкупить их самостоятельно.
«Нам удалось согласовать достаточно интересные условия, по которым основатель будет подотчетен и в определенной мере подконтролен инвесторам. Имея право вето в совете директоров, я смогу контролировать компанию в интересах всего пула инвесторов, проверять, насколько фактическое развитие бизнеса соответствует плановому, и сообщать результаты проверок инвесторам. Лодка будет действительно общей для всех», — уверен Денис Темник.
Господин Темник рассчитывает, что стоимость компании вырастет в несколько раз за 4-5 лет, подчеркивая, что оценка перспектив, данная основателем компании, более оптимистична, и с ней он не согласен. Синдикатор считает, что возврат инвестиций будет обеспечен при продаже компании стратегическому инвестору — крупному ритейлеру.