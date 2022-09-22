Искусство не для салата. В Ярославле художественную выставку посвятили огурцу

Супруги посмеялись, повесили «портрет» в мастерской, и с тех пор, что называется, пошло-поехало. Приходившие в мастерскую художники непременно задавались вопросом, почему такая честь оказана огурцам, а когда узнавали, тоже спешили приобщиться.

Над натюрмортом с огурцом-невидимкой поломали голову все присутствовавшие на открытии выставки. Но без посторонней помощи справились немногие. Оно и понятно: ищешь зеленый, толстый и пупырчатый, а он оказывается черным и плоским — спрятался в газетном заголовке об урожае огурцов в Ярославской области.

Зато на других картинах любимый россиянами овощ представлен весомо и зримо, причем иногда настолько зримо, что у ценителей живописи, прежде всего мужчин, начинало сосать под ложечкой. Особенно если на полотне огурец соседствовал с салом, водочкой и картошкой. Да что там — с этого вернисажа, впервые в истории музея, можно уйти не только с нагулянным аппетитом, но даже… с кулинарным рецептом. Например, огуречного повидла, лосьона или огурцов с красной смородиной.

Музейщики пригласили всех любителей огурчиков на странице музея в соцсетях под хештегом «Огуречная пора» оставлять свои рецепты и выкладывать фотонатюрморты. Кстати, первый фотовклад в огуречную «копилку» был сделан сразу после открытия выставки в саду музея, куда зрителей пригласили отметить событие и «вкусить настоящих, разного приготовления огурцов». Правда, фотографу пришлось поторопиться, потому что этот вкуснейший «натюрморт» исчез со стола за считанные минуты.